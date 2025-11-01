गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से आज चलेंगी 16 पूजा स्पेशल ट्रेनें, इन गाड़ियों में उपलब्ध हैं पर्याप्त बर्थें
पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर समेत कई मंडलों से 16 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। यात्रियों की संख्या को देखते हुए 147 विशेष ट्रेनें 1,585 फेरों में चलेंगी। 233 पूजा स्पेशल ट्रेनें 2,949 फेरों में चलाई जाएंगी। कई ट्रेनों में अभी भी सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें गोरखपुर-बहराइच, मऊ-सूरत, और गोरखपुर-आसनसोल शामिल हैं। यात्री कन्फर्म टिकट के साथ यात्रा कर सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर समेत लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल के विभिन्न स्टेशनों से शनिवार को 16 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप रिकार्ड संख्या में विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं।
पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए 147 पूजा स्पेशल ट्रेनें 1,585 फेरों में चलाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त 86 पूजा स्पेशल ट्रेनें विभिन्न स्टेशनों से होकर देश के प्रमुख नगरों के लिए 1,364 फेरों में चलाई जा रही हैं।
इस प्रकार, पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से बनकर व रास्ते से होकर 233 पूजा स्पेशल ट्रेनें 2,949 फेरों में चलाई जा रही हैं। पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चलने वाली 20 पूजा स्पेशल ट्रेनों में अभी भी पर्याप्त सीट व बर्थ उपलब्ध हैं। यात्री पूजा स्पेशल ट्रेनों में कन्फर्म टिकट लेकर अपने सफर को सुखद बना सकते हैं।
आज चलने वाली कुछ प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें
- 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलेगी।
- 05017 मऊ-सूरत पूजा स्पेशल मऊ से सुबह 05.30 बजे प्रस्थान कर भटनी, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बादशाहनगर, कानपुर सेंट्रल होते हुए चलेगी।
- 03528 गोरखपुर-आसनसोल पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 06.30 बजे प्रस्थान कर भटनी, सीवान, छपरा होते हुए चलेगी।
- 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 07.00 बजे प्रस्थान कर बस्ती, गोंडा, लखनऊ, मुरादाबाद होते हुए चलेगी।
- 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुंबई) पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
- 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल बहराइच से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी, आनन्दनगर होते हुए चलेगी।
- 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
पूर्वोत्तर रेलवे की इन पूजा स्पेशल ट्रेनों में उपलब्ध हैं बर्थें
- 04830 गोरखपुर-जोधपुर पूजा स्पेशल में 07 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 14 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 25 बर्थ तथा 14 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 51, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 161 बर्थ तथा शयनयान श्रेणी में 194 बर्थ।
- 05634 गोरखपुर-नारंगी पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 13 एवं शयनयान श्रेणी में 558 बर्थ।
- 03132 गोरखपुर-सियालदह पूजा स्पेशल में 12 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 114 और 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 155 एवं शयनयान श्रेणी में 79 बर्थ तथा 19 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 154 एवं शयनयान श्रेणी में 73 बर्थ।
- 09112 गोरखपुर-वड़ोदरा पूजा स्पेशल में 17 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 40 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 122 बर्थ।
- 03528 गोरखपुर-आसनसोल पूजा स्पेशल में 01 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 48 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 145 बर्थ तथा 08 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के 75, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 338 एवं शयनयान श्रेणी में 358 बर्थ।
- 03678 गोरखपुर-धनबाद पूजा स्पेशल में 03 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 45, शयनयान श्रेणी में 138 बर्थ, 10 नवम्बर को वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 93, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 403 एवं शयनयान श्रेणी में 298 बर्थ।
- 04021 गोरखपुर-नई दिल्ली पूजा स्पेशल में 08 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 18, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 71 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 330 तथा 15 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 14, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 78, वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 347 एवं शयनयान श्रेणी में 212 बर्थ।
- 05005 बढ़नी-अमृतसर पूजा स्पेशल में 12 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 270 एवं 19 नवम्बर को शयनयान श्रेणी में 368 बर्थ।
- 05049 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 14 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 662 बर्थ।
- 04607 छपरा-अमृतसर पूजा स्पेशल में 10 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 240 बर्थ एवं 17 नवम्बर को वातानुकूलित तृतीय श्रेणी में 497 बर्थ।
- 05060 लालकुआं-कोलकाता पूजा स्पेशल में 13 नवम्बर को वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में 06 बर्थ, वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी में 61 बर्थ, वातानुकूलित तृतीय इकोनॉमी श्रेणी में 227 बर्थ एवं शयनयान श्रेणी में 93 बर्थ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।