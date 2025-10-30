Language
    Puja Special Trains: गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से आज चलेंगी 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 07:20 AM (IST)

    पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर समेत कई स्टेशनों से 30 अक्टूबर को 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाएगा। ये ट्रेनें देश के विभिन्न महानगरों और नगरों के लिए 2,947 फेरों में चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए रिकॉर्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। कुछ प्रमुख ट्रेनों में मऊ-अम्बाला कैंट, गोरखपुर-बहराइच, और लालकुआं-कोलकाता स्पेशल शामिल हैं।

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से 30 अक्टूबर को 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से देश के महानगरों एवं प्रमुख नगरों के लिए 145 पूजा विशेष ट्रेनें 1,583 फेरों में चलाई जा रही हैं।

    इसके अतिरिक्त 86 पूजा विशेष ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से होकर देश के प्रमुख नगरों के लिए 1,364 फेरों में चलाई जा रही हैं। इस प्रकार, पूर्वोत्तर रेलवे के स्टेशनों से बनकर व होकर 231 पूजा विशेष ट्रेनें 2,947 फेरों में चलाई जा रही हैं। इन पूजा स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से त्योहारों में यात्रियों की यात्रा सुगम हो रही है। यात्रियों की बढ़ती संख्या के अनुरूप रिकार्ड संख्या में स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं।

    आज चलने वाली कुछ प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें

    • 05301 मऊ-अम्बाला कैंट पूजा स्पेशल मऊ से सुबह 04.00 बजे प्रस्थान कर गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर होते हुए चलेगी।
    • 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलेगी।
    • 05060 लालकुआं-कोलकाता पूजा स्पेशल लालकुआं से दोपहर बाद 01.35 बजे प्रस्थान कर पीलीभीत, मैलानी, सीतापुर, गोंडा, गोरखपुर, छपरा होते हुए चलेगी।
    • 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होते हुए चलेगी।
    • 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल बहराइच से दोपहर बाद 02.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी, आनन्दनगर होते हुए चलेगी।
    • 05589 छपरा-आनन्द विहार टर्मिनल पूजा स्पेशल छपरा से दोपहर बाद 03.00 बजे प्रस्थान कर थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर होते हुए चलेगी।
    • 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जं. (झांसी) होते हुए चलेगी।
    • 05587 छपरा-लोकमान्य तिलक टर्मिनस पूजा स्पेशल छपरा से रात 08.00 बजे प्रस्थान कर थावे, कप्तानगंज, गोरखपुर, गोंडा, ऐशबाग होते हुए चलेगी।
    • 05033 बढ़नी-बान्द्रा टर्मिनस पूजा स्पेशल बढ़नी से रात 09.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, ऐशबाग, कानपुर सेंट्रल होते हुए चलेगी।
    • 05977 गोरखपुर-डिब्रुगढ़ पूजा स्पेशल गोरखपुर से रात 09.30 बजे प्रस्थान कर सिवान, छपरा, हाजीपुर, बरौनी होते हुए चलेगी।