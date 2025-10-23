Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आज गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों से चलेंगी 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें, यहां देखें पूरा शेड्यूल

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 08:28 AM (IST)

    त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने गोरखपुर समेत कई स्टेशनों से 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। रेलवे ने इन ट्रेनों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसे यात्री रेलवे की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इससे यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी और वे आराम से अपने घर जा सकेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पर्व पर आवागमन करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए 23 अक्टूबर को गोरखपुर समेत विभिन्न स्टेशनों व विभिन्न रूटों से 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी।

    आज चलने वाली कुछ प्रमुख पूजा स्पेशल ट्रेनें

    • 05131 गोरखपुर-बहराइच पूजा स्पेशल गोरखपुर से सुबह 05.25 बजे प्रस्थान कर आनन्दनगर, बढ़नी, गोंडा होते हुए चलेगी।
    • 03530 गोरखपुर-आसनसोल पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 01:45 बजे प्रस्थान कर सीवान, छपरा होते हुये चलाई जायेगी।
    • 01080 गोरखपुर-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (मुम्बई) पूजा स्पेशल गोरखपुर से दोपहर बाद 14.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
    • 05132 बहराइच-गोरखपुर पूजा स्पेशल बहराइच से दोपहर बाद 02:30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, बढ़नी, आनन्दनगर होते हुए चलेगी।
    • 01416 गोरखपुर-पुणे पूजा स्पेशल गोरखपुर से शाम 05.30 बजे प्रस्थान कर गोंडा, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, वीरांगना लक्ष्मीबाई जंक्शन (झांसी) होते हुए चलेगी।
    • 05977 गोरखपुर-डिब्रुगढ़ पूजा स्पेशल गोरखपुर से रात 09.30 बजे प्रस्थान कर सिवान, छपरा होते हुए चलेगी।
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें