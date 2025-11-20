Language
    साहब मैं मरने जा रहा हूं... पहले डायल 112 को फोन कर दी सूचना फिर फांसी के फंदे से झूल गया युवक

    By Ajay Pandey Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 05:33 PM (IST)

    एक हृदयविदारक घटना में, एक युवक ने आत्महत्या करने से पहले डायल 112 पर फोन करके पुलिस को सूचित किया। उसने कहा कि वह मरने जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, लेकिन तब तक वह फांसी के फंदे से झूल चुका था। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मोहर्रम अली, फाइल फोटो

    संवाद सूत्र, जागरण धानेपुर (गोंडा)। फांसी लगाने से पहले युवक ने अपनी मौत की खबर डायल 112 को फोन पर दी और कहा कि साहब मैं मरने जा रहा हूं। लेकिन, जब तक पुलिस घर पहुंची तब तक युवक फांसी के फंदे से लटक चुका था। पारिवारिक कलह को मौत का कारण बताया जा रहा है हालांकि, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

    जिला बलरामपुर के देहात कोतवाली के बनघुसरा के रहने वाले मोहर्रम अली का शव बुधवार की रात में ग्राम पंचायत पूरे पंडित वृंदावन के मजरा सोनपुर स्थित कमरे में हुक के सहारे लटकता मिला। वह पत्नी व बच्चों के साथ सोनपुर स्थित ननिहाल में नेवासा पर रहते थे हालांकि, फांसी लगाने से पहले डायल 112 को फोन कर इसकी जानकारी दे दी थी।

    पुलिस जब मोहर्रम के घर पहुंची तो उन्हें कमरे का दरवाजा बंद मिला। पुलिस कर्मियों ने दरवाजा तोड़कर कमरे में प्रवेश किया तो उसका शव हुक के सहारे फांसी के फंदे से लटक रहा था। मृतक की पत्नी अंजुम ने कहा कि मृतक ने संदिग्ध पदार्थ खाकर डायल 112 पुलिस को जानकारी दी।

    मृतक परदेस में रहकर काम करता था। एक माह पूर्व घर आया था। गांव के एक व्यक्ति ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि युवक ने पारिवारिक कलह में मौत को गले लगाया है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर स्थिति स्पष्ट होगी।