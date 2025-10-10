गोंडा में गलत इंजेक्शन लगाने से बिगड़ी तबीयत, इलाज के दौरान जच्चा-बच्चा की दर्दनाक मौत
गोंडा में एक गर्भवती महिला और उसके नवजात बच्चे की गलत इंजेक्शन लगने के कारण मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिकारियों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यह घटना क्षेत्र में शोक का माहौल पैदा कर गई है।
संवाद सूत्र, मोतीगंज (गोंडा)। गलत इंजेक्शन लगाने से जच्चा-बच्चा की मौत का मामला सामने आया है। सीहागांव निवासी मृतका के पति शिव पाल ने सीएमओ को पत्र भेजकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सीएमओ को भेजे गए पत्र में शिवपाल ने आरोप लगाया कि छह अक्टूबर की रात में उनकी पत्नी अनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हुई।
वह पत्नी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र काजी देवर गए, जहां स्वास्थ्य कर्मी ऋचा ने पांच हजार रुपये की मांग की। रुपये न देने पर भर्ती करने से मना कर दिया।
काफी मिन्नत करने के बाद भर्ती किया लेकिन, गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिससे उनकी पत्नी की तबीयत बिगड़ गई। वह पत्नी को लेकर जिला मुख्यालय स्थित नर्सिंग होम में भर्ती कराया, जहां जच्चा-बच्चा की मौत हो गई।
स्वास्थ्य कर्मी ऋचा ने कहा कि गलत इंजेक्शन नहीं लगाया गया था। रुपये मांगने का आरोप भी निराधार है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रश्मि वर्मा ने कहा कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।
