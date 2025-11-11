महिला को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटे 9 लाख के गहने, SOG कर रही मामले की जांच

जागरण संवाददाता, कर्नलगंज (गोंडा)। महिला के हाथ पैर बांध नकाबपोश बदमाशों ने नौ लाख के जेवर लूट ले जाने की घटना को अंजाम दिया था, घटना घटित हुई 48 घण्टे से अधिक समय बीत गया है मगर पुलिस के हाथ अब भी खाली है। घटना के खुलासे के लिए एसओजी समेत कोतवाली की दो टीमें लगाई गई हैं, जो खाक छान रही हैं।

मगर अभी पुलिस किसी नतीजे तक नही पहुंच सकी है। वहीं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल मामले के जल्द राजफाश के निर्देश देते हुए स्वयं भी पल-पल जानकारी ले रहे हैं। रविवार को रात दो बजे दिनारी गांव में घर में अकेली सो रही महिला जाकरून निशा के घर में घुसकर बदमाशों ने उसके हाथ पैर बांधकर व मुंह में कपड़े ठूंस बेड व अलमारी में रखे जेवर लूट ले गए थे। बदमाश घर में और किसी सामान को हाथ नही लगाया था। बदमाश जेवर के अलावा और कुछ नही ले गए।

चोरी की तहरीर लेते हुए मामले की गम्भीरता को समझते हुए फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच की थी, और नमूने एकत्र किये। क्षेत्राधिकारी राजेश सिंह, कोतवाल तेजप्रताप ने भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। एसओजी ने भी पहुंचकर घटनास्थल को देखा और जांच में लग गई।

महिला के अनुसार जब उसके पैर में संदूक लगा आ हट से नींद खुली और उसने एक बदमाश को जो काले कपड़े से मुंह ढके व पन्नी सा कुछ पहने था एक डंडा मारा और विरोध जताया तब दो बदमाशों ने बाल में लगाने वाली चोटी व दुप्पटे से उसके हाथ पैर मुंह आंख को बांध दिया था, जिस चोटी व दुप्पटे से महिला को बंधक बनाया गया था उसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए उसी दिन लैब भेज दिया था।



फिलहाल पुलिस दिनारी गांव में डेरा डाले हुए है गहन छान बीन कर रही है। एसओजी समेत कुल तीन टीमें काम कर रही हैं। सभी टीमें अलग अलग एंगल में लगी हैं। कोतवाली की एक टीम लोगों से पूछताछ कर जानकारी एकत्र कर रही है।