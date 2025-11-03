जिले में राजनीतिक दल नहीं नियुक्त कर पाए BLA, बीएलओ घर-घर जाकर बांटेंगे फॉर्म

संवाद सूत्र, गोंडा। विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीतिक दल अभी तक बूथ लेवल एजेंट बीएलए नियुक्त नहीं कर सके हैं। वहीं, मंगलवार से बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र का वितरण करेंगे। जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में 2726 बीएलओ की तैनाती की गई है। 25.60 लाख मतदाताओं के लिए दो प्रतियों में गणना प्रपत्र मंगाए गए हैं। मतदाताओं की समस्या के समाधान के लिए कॉल सेंटर खोला गया है।

सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मो. रजी ने बताया कि जिले में इसके पहले विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण वर्ष 2003 में हुआ था। लगभग 22 वर्ष के अंतराल के बाद पुनः भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पुनरीक्षण होने जा रहा है। जिले में मतदाता सूची को शुद्ध व समावेशी बनाने के लिए विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य शुरू हो गया है।

आयोग ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता न हों, इसके लिए मतदेय स्थलों के सत्यापन एवं सम्भाजन की प्रक्रिया भी इस दौरान पूर्ण की जायेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक मतदाता को गणना प्रपत्र दो प्रतियों में दिए जाएंगे। गणना प्रपत्र की एक प्रति भरकर बीएलओ को वापस किए

जाएंगे।

1192 ग्राम पंचायत।

10 नगर निकाय।

2726 मतदेय स्थल।

25.60 लाख मतदाता। टोल फ्री नंबर पर दर्ज कराएं शिकायत विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण संबंधी समस्याओं के समाधान व शिकायतों के निस्तारण के लिए टोल फ्री नंबर 1950 जारी किया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय में कॉल सेंटर का उद्घाटन मंगलवार को एडीएम आलोक कुमार करेंगे।

सपा व भाजपा ने पदाधिकारियों को किया अधिकृत एसआईआर में सहयोग को लेकर बीएलए की नियुक्ति के लिए सपा ने गोंडा जिले में जिलाध्यक्ष अरशद हुसैन व भाजपा ने जिला महामंत्री राकेश तिवारी, पूर्व जिला मंत्री चंद्र प्रकाश शुक्ल, जिला उपाध्यक्ष दीपक अग्रवाल, अर्जुन प्रसाद तिवारी, जिला मंत्री संदीप सिंह, जिला कार्य समिति सदस्य त्रियुगी नारायण शुक्ल, बाबूलाल शास्त्री व पूर्व मंडल अध्यक्ष जितेंद्रनाथ पांडेय को अधिकृत किया है। अभी तक किसी भी दल ने बीएलए की सूची निर्वाचन कार्यालय में जमा नहीं की है।

क्या है समय-सारिणी चार नवंबर से चार दिसंबर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जायेगा और प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। नौ दिसम्बर, 2025 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि नौ दिसम्बर, 2025 से आठ जनवरी, 2026 तक होगी।