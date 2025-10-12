गोंडा में बदलते मौसम से तेजी से बढ़ रहा वायरल इंफेक्शन का खतरा, अस्पताल में मरीजों की लगी लंबी लाइन

संवाद सूत्र, गोंडा। मौसम में बदलाव के चलते लोग वायरल इंफेक्शन की चपेट में आ रहे है। सर्दी, जुकाम व बुखार से पीड़ित लोग अस्पताल पहुंच रहे है। वहीं कुछ पेट दर्द व उल्टी की समस्या से भी परेशान होकर चिकित्सक के पास आ रहे है। चिकित्सक संतुलित भोजन के साथ ही गुनगना पानी पीने की सलाह दे रहे हैं।

मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के ओपीडी में डॉक्टर को दिखाने के लिए इन दिनों दो हजार अधिक रोगियों का पंजीकरण हो रहा है। ओपीडी कक्ष के बाहर लाइन लगती है। वहीं, चिल्ड्रेन वार्ड भी फुल रह रहा है। तेज बुखार वाले बच्चों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। मौसम में बदलाव का असर लोगों की सेहत पर दिख रहा है। लोग बीमारी की चपेट में आ रहे हैं। बुखार व जुकाम के मरीज सबसे अधिक हैं।

इस समय बुखार आने पर ठीक होने में एक सप्ताह से दस दिन का समय लगता है। दवा खाने के बाद भी बुखार रहता है। चिकित्सक डा. राकेश तिवारी बताते हैं कि इस मौसम में स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।