गोंडा में 400 से 500 रुपये प्रति बैग बेची जा रही यूरिया, किसानों को जबरन दे रहे जिंक

संवाद सूत्र, बभनजोत (गोंडा)। निजी दुकानदार किसानों को जबरन जिंक, सल्फर व अन्य उत्पाद देकर प्रति बैग यूरिया की कीमत 400 से 500 रुपये वसूल रहे हैं। यह हाल तब है जब प्रशासन ने न्याय पंचायतवार उर्वरक वितरण कराने के लिए लेखपाल व कृषि विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। नाराज किसानों ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की है।

बभनजोत ब्लाक की ग्राम पंचायत इसमैला के नान्हूनगर चौराहे पर शनिवार को पड़री हाथीराय, सेमरा बुजुर्ग, औसानी फिरोज सहित कई गांव के किसान इकट्ठा हो गए और यूरिया की कालाबाजारी को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। किसान बाबूलाल कश्यप, गोपी गुप्ता, पिनकान, जीशान, अव्वल हाफिज, गोजर, अन्नू, संतराम , जाकिर, अयूब बाबा का कहना है कि खोड़ारे बाजार, सबना चौराहा, अल्लीपुर बाजार, गिन्नीनगर बाजार, कूकनगर ग्रंट, केशवनगर ग्रंट दौलतपुर ग्रंट में 400 से लेकर 500 रुपये में यूरिया बेची जा रही है। साथ में दो पैकेट जिंक जबरन दी जा रही है।