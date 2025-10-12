Language
    UPPSC PCS Exam 2025: गणित और इतिहास के प्रश्नों में उलझे रहे अभ्यार्थी, लोगों ने बताया पूरा समीकरण

    By Ajay Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:36 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) पीसीएस परीक्षा 2025 में गणित और इतिहास के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझा दिया। उम्मीदवारों के अनुसार, गणित के प्रश्न जटिल और समय लेने वाले थे, जबकि इतिहास के प्रश्नों में तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक ज्ञान की आवश्यकता थी। अभ्यर्थियों ने बताया कि इन विषयों के कारण परीक्षा का समीकरण बदल गया।

    पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में गणित व इतिहास के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया।

    संवाद सूत्र, गोंडा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की पीसीएस-2025 (प्रारंभिक) परीक्षा 18 केंद्रों पर रविवार को कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुई। परीक्षा में इतिहास व गणित के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को उलझाया। हालांकि पहले की अपेक्षा इस बार प्रश्नों की भाषा सरल रही, जिसके चलते परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थियों के चेहरे पर मुस्कान दिखी। 7137 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी।

    प्रथम पाली की परीक्षा सुबह साढ़े नौ बजे से साढ़े ग्यारह बजे तक हुई। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र से बाहर निकले तो कुछ के चेहरे पर खुशी नजर आई तो कुछ के चेहरे पर मायूसी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर बाद ढाई बजे से साढ़े चार बजे तक हुई।

    नामांकित 14976 अभ्यर्थियों में से 7812 अभ्यर्थियों ने पीसीएस प्री की परीक्षा दी। शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कालेज से परीक्षा देकर निकले अयोध्या निवासी अभिनव पाठक ने बताया कि पेपर अच्छा रहा। इस बार अच्छा नंबर मिलने की उम्मीद है। इतिहास के प्रश्न कठिन थे।

    अयोध्या के रहने वाले विनय कुमार ने कहा कि करेंट अफेयर्स में घटनाओं व अन्य जानकारियां पूछी गई थी। शिवा पांडेय ने कहा कि जिन लोगों ने करेंट अफेयर्स पर ज्यादा तैयारी की होगी, उनका प्रश्न बेहतर गया होगा।

    कृष्ण मोहन देव ने कहा कि इतिहास व गणित के सवाल ने उलझाया हालांकि, उन्होंने दावा किया कि सभी प्रश्नों को हल किया है। अयोध्या के सत्येंद्र कुमार ने कहा कि कुछ प्रश्न समझ में नहीं आ रहे थे, इसलिए उन्हें छोड़ देना पड़ा।

    ओवरआल उनका पेपर बहुत अच्छा गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. रामचंद्र ने बताया कि सभी केंद्रों पर दो पालियों में शांतिपूर्ण ढंग से नकल विहीन परीक्षा कराई गई है। कहीं से कोई नकलची मिलने की सूचना नहीं है।

    चौराहों पर लग गया जाम

    परीक्षा छूटने के बाद चौराहों पर जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आवागमन कराया। रोडवेज बस से जाने के लिए अभ्यर्थियों को बस अड्डे पर मशक्कत करनी पड़ी। कुछ अभ्यर्थी अपने वाहन से परीक्षा देने आए थे।