    UP Sugarcane Price Hike: गन्ना मूल्य में वृद्धि से देवीपाटन मंडल के 4.87 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, सीएम योगी का जताया आभार

    By Varun Yadav Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 05:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के मूल्य में वृद्धि की है, जिससे देवीपाटन मंडल के 4.87 लाख किसानों को फायदा होगा। किसानों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह वृद्धि उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में मदद करेगी। यह क्षेत्र गन्ना उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है।

    संवाद सूत्र, गोंडा। नकदी फसल के रूप में गन्ने की खेती करने वाले देवीपाटन मंडल के 4.87 लाख किसानों को बड़ी राहत मिली है। गन्ने के मूल्य में 30 रुपये प्रति क्विंटल वृद्धि होने से किसानों की कमाई बढ़ेगी। प्रत्येक किसान को बढ़े हुए गन्ना मूल्य से पांच से दस हजार रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

    किसानों ने राज्य सरकार के गन्ना मूल्य में वृद्धि के निर्णय का स्वागत किया है। जिला गन्ना अधिकारी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 रुपये व सामान्य गन्ने का मूल्य 390 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।



    नंबर गेम

     

     

    - 04 जिले हैं देवीपाटन मंडल में
    - 4.87 लाख किसान करते हैं गन्ने की खेती
    - 2.85 लाख हेक्टेयर में गन्ने की हुई है बोआई
    - 15 चीनी मिलें किसानों से करेंगी गन्ने की खरीदारी
    - 355 क्रय केंद्र पर गन्ने की होगी तौल
    - 2.61 अरब रुपये है गन्ना मूल्य की उधारी



    किसान मोर्चा ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

     

    भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी ने गन्ना मूल्य में वृद्धि का स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटी। क्षेत्रीय सह संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ भाजपा अवध क्षेत्र राजेश तिवारी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। 30 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य में वृद्धि से किसानों को बड़ी राहत मिली है। जिला उपाध्यक्ष अनुपम प्रकाश मिश्र, युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक गुप्ता, मीडिया शिवांशु मिश्र, शशांक मिश्र, गौरव सिंह, वीरेंद्र वर्मा, रवि दुबे उपस्थित रहे।


    गन्ना मूल्य बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य है। यदि गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता तो ज्यादा लाभ मिलता।- नवल किशोर शुक्ल, अशोकपुर


    गन्ने की खेती में अब लागत ज्यादा आ रही है, इसलिए कम से कम सौ रुपये क्विंटल गन्ना मूल्य बढ़ाना चाहिए।- रघुवंशमणि तिवारी, कोंचाकासिमपुर


    गन्ना का मूल्य बढ़ने से सभी किसानों को लाभ होगा। गन्ना छिलाई और लदाई का रेट बढ़ने से बचत कम हो रही थी।- सुरेश सिंह, तुलसीपुरमाझा


    गन्ना मूल्य में वृद्धि से किसानों को काफी राहत मिली है। कुंदुरुखी चीनी मिल यदि समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करने लगे तो स्थिति बेहतर हो सकती है।- रामजी पांडेय, तुलसीपुरमाझा