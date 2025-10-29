UP Sugarcane Price Hike: गन्ना मूल्य में वृद्धि से देवीपाटन मंडल के 4.87 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, सीएम योगी का जताया आभार





किसान मोर्चा ने जताया मुख्यमंत्री का आभार

भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विद्याभूषण द्विवेदी ने गन्ना मूल्य में वृद्धि का स्वागत किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिठाई बांटी। क्षेत्रीय सह संयोजक पंचायत प्रकोष्ठ भाजपा अवध क्षेत्र राजेश तिवारी ने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। 30 रुपये प्रति क्विंटल गन्ना मूल्य में वृद्धि से किसानों को बड़ी राहत मिली है। जिला उपाध्यक्ष अनुपम प्रकाश मिश्र, युवा मोर्चा अध्यक्ष दीपक गुप्ता, मीडिया शिवांशु मिश्र, शशांक मिश्र, गौरव सिंह, वीरेंद्र वर्मा, रवि दुबे उपस्थित रहे।





गन्ना मूल्य बढ़ाने का निर्णय स्वागत योग्य है। यदि गन्ने का मूल्य 450 रुपये प्रति क्विंटल हो जाता तो ज्यादा लाभ मिलता।- नवल किशोर शुक्ल, अशोकपुर





गन्ने की खेती में अब लागत ज्यादा आ रही है, इसलिए कम से कम सौ रुपये क्विंटल गन्ना मूल्य बढ़ाना चाहिए।- रघुवंशमणि तिवारी, कोंचाकासिमपुर





गन्ना का मूल्य बढ़ने से सभी किसानों को लाभ होगा। गन्ना छिलाई और लदाई का रेट बढ़ने से बचत कम हो रही थी।- सुरेश सिंह, तुलसीपुरमाझा





गन्ना मूल्य में वृद्धि से किसानों को काफी राहत मिली है। कुंदुरुखी चीनी मिल यदि समय से गन्ना मूल्य का भुगतान करने लगे तो स्थिति बेहतर हो सकती है।- रामजी पांडेय, तुलसीपुरमाझा