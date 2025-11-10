यूपी के इस जिले में 4.22 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क, लंबे समय से हो रही थी चौड़ीकरण की मांग
उत्तर प्रदेश के एक जिले में 4.22 करोड़ रुपये की लागत से सड़क बनेगी। सड़क के चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस परियोजना से स्थानीय लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।
संवाद सूत्र, शिवदयालगंज (गोंडा)। कटरा भोगचंद तिराहा से हनुमान मंदिर कटरा कुट्टी धाम तक पौने दो किलोमीटर लंबी सड़क बनने जा रही है। इस पर सवा चार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जिससे आवागमन की सुविधा बेहतर होने के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।
अयोध्या के उत्तर प्राचीन हनुमान मंदिर कटरा कुटी धाम तक पहुंचाने के लिए कटरा भोगचंद तिराहा से शाहगंज प्रवेश द्वार का मार्ग जर्जर व संकरा है, जिसके चौड़ीकरण की मांग लंबे समय से हो रही थी।
मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इसके निर्माण का आग्रह किया था। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अनुसचिव अभिषेक गंगवार ने मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग को पत्र भेजा है। पौने दो किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण चार करोड़ 22 लाख एक हजार रुपये से होगा।
धर्मार्थ कार्य विभाग ने स्वीकृत धनराशि का 50 प्रतिशत बजट दो करोड़ 11 लाख पांच हजार रुपये अवमुक्त कर दिया है। विधायक प्रतिनिधि वेदप्रकाश दुबे ने बताया कि जल्द ही सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। देवी प्रसाद,विनोद शुक्ला, फत्तेपुर प्रधान श्याम सागर, सुभाष यादव अरुण सिंह ने प्रसन्नता जताई है।
