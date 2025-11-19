यूपी के 25 गांवों में रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे अयोध्या-लखनऊ-बहराइच-बलरामपुर रूट
बहुप्रतीक्षित परियोजना रिंग रोड अब धरातल पर उतरने लगी है। पूर्वी व पश्चिमी दो परियोजनाओं में बटी इस परियोजना के पश्चिमी हिस्से को स्वीकृति व बजट मिलने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। यह रिंग रोड सदर व कर्नलगंज तहसील के 25 गांवों से होकर गुजरेगी, जहां भूमि चिह्नांकन व अधिग्रहण भी शुरू हाे गया है।
संवाद सूत्र, गोंडा। बहुप्रतीक्षित परियोजना रिंग रोड अब धरातल पर उतरने लगी है। पूर्वी व पश्चिमी दो परियोजनाओं में बटी इस परियोजना के पश्चिमी हिस्से को स्वीकृति व बजट मिलने के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू हो गया है। यह रिंग रोड सदर व कर्नलगंज तहसील के 25 गांवों से होकर गुजरेगी, जहां भूमि चिह्नांकन व अधिग्रहण भी शुरू हाे गया है।
मंडल मुख्यालय स्थित शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए तीन तरफ की फोर लेन रिंग रोड परियोजना को पूरा करने के तेजी दिखने लगी है।16 अरब 46 करोड़ की परियोजना में 29 किलोमीटर लंबा रिंग रोड बनना था लेकिन, 21.02 किलोमीटर लंबे (पश्चिमी) हिस्से को स्वीकृति मिल गई है।
बजट की पहली किस्त में शहर के तीन तरफ (लखनऊ-बहराइच-बलरामपुर) बाईपास निर्माण के लिए साढ़े तीन अरब 70 करोड़ रुपये मिले हैं, जिससे जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। पूरी परियोजना में आठ अंडरपास व चार रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाने थे लेकिन, अब 21.02 किलोमीटर के पश्चिमी हिस्से हिस्से को ही स्वीकृति मिलने के कारण अब तीन रेलवे ओवरब्रिज,दो बड़े पुल व पांच छोटे पुल बनाए जाएंगे। इससे शहर में आने-जाने वाले नीचे से होकर चले जाएंगे जबकि ऊपर से बाहर जाने वाले वाहन गुजर जाएंगे। यही नहीं तीन रेलवे ओवरब्रिज बनने से ट्रेनों के आवागमन पर यात्रियों को रुककर इंतजार नहीं करना होगा।
पश्चिमी रिंग अयोध्या मार्ग पर पराग डेयरी के पास रिंग रोड निकलेगा, जो कटहा घाट होते हुए लखनऊ मार्ग पर हारीपुर स्थित आइटीसी से जुड़ जाएगा। यहीं से यह बहराइच रोड पर रुद्रपुर विसेन होते हुए बलरामपुर मार्ग में दत्तनगर के पास जुड़ जाएगा। 21.02 किलोमीटर लंबा पश्चिमी रिंग रोड सदर तहसील के इंदिरापुर, भदुआ तरहर, पूरे ललक, दुल्लापुर खालसा, सिंधाव, पड़रीशंकर, इमरती विसेन, रुद्रपुर विसेन, पूरे हेमराज, करनीपुर, मथुरा चौबे, कपूरपुर, पूरे शिवा बख्तावर, बनवरिया, उम्मेदजोत, दत्तनगर विसेन, कटहामाफी, हारीपुर व पड़रीकृपाल गांव व कर्नलगंज तहसील के चांदपुर व दुल्लापुर तरहर होते हुए गुजरेगा, जहां भूमि अधिग्रहण के लिए चिह्नांकन शुरू हो गया है।
फैक्ट फाइल
पश्चिमी रिंग रोड की लंबाई- 21.02 किलोमीटर
रिंग रोड निर्माण के लिए मिल बजट- 370 करोड़
रिंग रोड परियोजना के वेस्टन पार्ट को स्वीकृति मिलने के साथ तीन अरब 70 करोड़ मिले हैं। इस परियोजना के पूरी होने पर अयोध्या -लखनऊ-बहराइच-बलरामपुर मार्ग आपस में जुड़ जाएंगे। यह रिंग रोड 25 गांव होते हुए जाएगा, जहां भूमि अधिग्रहण चल रहा है।- राजकुमार पिथौरिया, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लखनऊ
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।