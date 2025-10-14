यूपी के इस जिले में रेलवे विभाग 15 किमी तक बनाएगा बाईपास लाइन, जारी किया गया बजट

जागरण संवाददाता, गोंडा। देवीपाटन मंडल के लोगों के लिए खुशखबरी की खबर है। रेलवे विभाग जल्द ही झिलाही से टिकरी रेलवे स्टेशनों के बीच करीब 15 किलोमीटर तक की वाई आकर का बाईपास लाइन बनाएगी। इसके लिए रेलवे बोर्ड ने इस रूट का रेलवे ट्रैफिक सर्वे (कम खर्च में अधिक पैसेजर मिलने वाले स्थानों को चिन्हित करना) करने के लिए दो लाख रुपये का बजट जारी कर दिया है। इसके जरिए इस मार्ग पर ट्रेन चलाने की स्थिति का आकलन करके रेलवे बोर्ड को रिपोर्ट भेजा जाएगा।

पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने गोंडा रेलवे में विकल्प मार्ग बनाने के लिए झिलाही से टिकरी के बीच करीब 15 किलोमीटर वाई आकार में बाईपास लाइन बनाएगी ।इससे गोंडा से मनकापुर आने -जाने वाली सभी यात्री ट्रेनों व मालगाड़ी के इंजन बदलने की प्रक्रिया से छुटकारा मिल जाएगा। करीब 45 मिनट का समय भी बचेगा। यह नहीं जो ट्रेनें गोंडा से मनकापुर होकर अयोध्या जाती थी।

वह गोंडा से टिकरी होकर अयोध्या धाम के लिए संचालित होगी । इससे करीब 40 मिनट का समय बचेगा। इसके साथ ही गोंडा से सीधे प्रयागराज व वाराणसी के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू होगी। यह मार्ग बन जाने से ट्रेनों की संख्याओं में बढ़ोतरी तो होगी।