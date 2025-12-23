Language
    यूपी पंचायत चुनाव में नए मतदाता बनने के लिए करें आवेदन, 24 से 30 दिसंबर तक दर्ज कराएं आपत्ति

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:01 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए नए मतदाता बनने का अवसर है। गोंडा जिले में 24 से 30 दिसंबर तक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और आपत्तियां दर्ज करा ...और पढ़ें

    यूपी पंचायत चुनाव में नए मतदाता बनने के लिए करें आवेदन।

    संवाद सूत्र, गोंडा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची के ड्राफ्ट का मंगलवार को प्रकाशन किया गया। जिले की 1192 ग्राम पंचायतों की मतदाता सूची से 2.62 लाख नाम काटे गए हैं। वहीं, 4.23 लाख मतदाताओं का नाम जोड़ा गया है।

    45 हजार 431 मतदाताओं के नाम व पते में सुधार किया गया है। इस बार 27.55 लाख मतदाता पंचायत चुनाव में प्रतिनिधि चुनेंगे। दावा/आपत्ति बुधवार से दाखिल की जा सकेगी।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि जन सामान्य के अवलोकन के लिए मतदाता सूची बीएलओ, ब्लाक, तहसील व विकास भवन स्थित चुनाव कार्यालय में उपलब्ध कराई गई है।

    दावा/आपत्ति 24 से 30 दिसंबर तक दाखिल की जा सकती है। एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी नारायण ने बताया कि वर्ष 2021 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिले की 1214 ग्राम पंचायतों में मतदाताओं की संख्या 25 लाख 94 हजार 295 थी। इस बार यह संख्या 27 लाख 55 हजार 655 हो गई।

    • 1192 ग्राम पंचायत।
    • 16 विकासखंड।

    सबसे ज्यादा झंझरी में कटे व बढ़े मतदाता

    विभागीय सूत्र के अनुसार सबसे ज्यादा मतदाता झंझरी में कटे व बढ़े हैं। यहां 34 हजार 909 मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं जबकि, 30 हजार 949 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। सबसे कम 11 हजार 226 मतदाता कटराबाजार में कटे हैं। वहीं, सबसे कम 16 हजार 13 मतदाता पंड़रीकृपाल में बढ़े हैं।

    ब्लॉकवार मतदाताओं की नई संख्या

    विकासखंड संख्या
    हलधरमऊ 158132
    परसपुर 220472
    नवाबगंज 157935
    मनकापुर 199660
    बेलसर 163082
    कटराबाजार 172551
    पंड़रीकृपाल 104761
    छपिया 174538
    झंझरी 223094
    मुजेहना 156468
    तरबगंज 143553
    इटियाथोक 171144
    कर्नलगंज 145325
    वजीरगंज 165951
    बभनजोत 190958
    रुपईडीह 208031
    योग 2755655

    वार्डवार मांगी गई जानकारी

    पंचायतीराज विभाग ने भी चुनाव को लेकर तैयारी तेज कर दी है। ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्ष के कार्यकाल की सूचना मांगने के बाद वार्डों की जानकारी मांगी गई है। विभागीय अधिकारी आंकड़ा जुटा रहे हैं।

    वर्ष 2021 में जिले की 1214 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराया गया था। 25.94 लाख मतदाताओं ने सदस्य ग्राम पंचायत, बीडीसी, सदस्य जिला पंचायत व ग्राम प्रधान का चुनाव किया था।

    मई व जून में ग्राम पंचायतों की पहली बैठक आहूत की गई थी। क्षेत्र पंचायत झंझरी, पंड़रीकृपाल, रुपईडीह, इटियाथोक, कर्नलगंज, परसपुर, कटराबाजार, हलधरमऊ, तरबगंज, बेलसर, नवाबगंज व वजीरगंज, मनकापुर, छपिया व बभनजोत में ब्लाक प्रमुख पद का चुनाव व प्रथम बैठक जुलाई में बुलाई गई थी।

    क्षेत्र पंचायत मुजेहना में निर्वाचित प्रमुख का कार्यकाल 2022 में पूरा हुआ था, इसके बाद चुनाव कराया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जून 2021 में हुआ था।