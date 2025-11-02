यूपी में इन दस मार्गों पर दौड़ेंगी जनता बसें, यात्रियों को 20 प्रतिशत कम देना होगा किराया
उत्तर प्रदेश में अब दस मार्गों पर जनता बसें चलेंगी, जिससे यात्रियों को किराए में 20% की छूट मिलेगी। ये बसें दस मार्गों पर दौड़ेंगी। सरकार का उद्देश्य यात्रियों को सस्ती और आरामदायक यात्रा प्रदान करना है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से लाभ हो सके।
संवाद सूत्र, गोंडा। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद रोडवेज प्रशासन ग्रामीण मार्गों पर सस्ती बस सेवा चलाने की तैयारी में जुट गया है। रामापुर-दुबहा बाजार, इटियाथोक-विशुनपुर, कर्नलगंज-अयोध्या, हुजूरपुर-कर्नलगंज, मोतीगंज-झिलाही समेत दस मार्ग चिह्नित किए गए हैं, जहां रोडवेज की जनता बस सेवाएं चलेगी। इसके लिए 30 बसं भी चिह्नित हुई है, जिनका संचालन करते हुए 20 प्रतिशत सस्ता किराया लिया जाएगा।
सामान्य बसों में किराया 1.30 रुपये प्रति किलोमीटर है लेकिन, जनता सेवा में 1.04 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से यात्रा शुल्क देना वसूला जाएगा। जनता सेवा की सभी बसें 100 किलोमीटर का चक्कर लगाते हुए मार्गों के बीच कस्बों व गांवों में ही रात रुकेंगी। सुबह वहां से यात्री लेकर उन्हें मुख्यालय पहुंचाएंगी।
सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कपिल देव ने बताया कि जनता बस सेवा के लिए कार्यशाला प्रभारी ने 30 बसों की सूची दी है, जिन्हें जनता सेवा में चलाया जा सकता है। फिलहाल अभी दस मार्ग चिह्नित किए गए हैं, जहां ये बसें चलाई जाएंगी। इन बसों में बैठने वाले यात्रिया को 20 प्रतिशत किराया कम देना होगा।
कम कमाई पर 90 परिचालकों को नोटिस
खाली बसें दौड़ाने पर एआरएम ने प्रमिला मौर्या, शालिनी त्रिपाठी, प्रतीक्षा सिंह, उर्मिला, अंजू, श्रद्धा शुक्ला, नीलम, गरिमा, जप्रकाश, प्रशांत, राहुल, शहनवाज खान, अभिषेक दूबे, शिवपूजन, अरविंद त्रिपाठी समेत 90 परिचालकों को नोटिस जारी की है। इन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि कार्यशैली नहीं सुधारी गई तो फिर इसकी रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेज दी जाएगी।
