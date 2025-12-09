यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र निर्धारण पर उठ रहे सवाल, शिकायत करने वालों की लंबी कतार

संवाद सूत्र, गोंडा। यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र निर्धारण को लेकर जिले में सवाल उठने लगे हैं। प्राथमिकता में शामिल होने के बाद भी शासकीय सहायता प्राप्त कस्तूरबा बालिका इंटर कालेज रेलवे कालोनी को दो वर्ष से परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। इससे यहां की छात्राओं की समस्या बढ़ गई है। कॉलेज के केंद्र न बनने की दशा में यहां की छात्राओं को दूर दूसरे विद्यालय में परीक्षा देने जाने को विवश होंगी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कस्तूरबा बालिका इंटर कालेज की प्रधानाचार्य उपमा वर्मा ने जिलाधिकारी से कालेज को परीक्षा केंद्र बनाए जाने की मांग की है। आनलाइन भी प्रत्यावेदन किया गया है। प्रधानाचार्य का कहना है परीक्षा केंद्र के लिए विद्यालय में गाइड लाइन के अनुसार संसाधन उपलब्ध हैं। कॉलेज में प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन होता रहता है।

प्रधानाचार्य ने कहा कि परीक्षा केंद्र न बनने से छात्राओं को बाहर परीक्षा देने जाना पड़ता है। इससे विद्यालय में छात्राओं का नामांकन भी घट रहा है। दूसरी ओर प्राइवेट विद्यालय प्रबंधतंत्र माननीयों से पत्र लिखाकर अपने विद्यालय को बोर्ड परीक्षा केंद्र बनवाने की हर जुगाड़ लगा रहे हैं।

यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए गत वर्ष जिले के 149 विद्यालयों को केंद्र बनाया गया था। इस बार गत वर्ष के सापेक्ष परीक्षार्थियों की संख्या लगभग 800 कम हुई तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जिले में प्रस्तावित परीक्षा केंद्र की संख्या घटा कर 127 कर दी। प्राइवेट विद्यालय प्रबंधतंत्र अब वह परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए आवेदन कर पैरवी में जुट गए हैं।

यूपी बोर्ड हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए इस बार 127 विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने चार दिसंबर तक केंद्र निर्धारण को लेकर प्रत्यावेदन मांगा था। इसी क्रम अंतिम दिन तक 185 विद्यालय प्रबंधतंत्र की ओर से प्रत्यावेदन ऑनलाइन किए गए हैं।