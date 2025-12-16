गोंडा में मेडिकल कॉलेज के बाद महिला अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड सेवा ठप, प्रेग्नेंट महिलाओं को किया जा रहा रेफर
गोंडा में मेडिकल कॉलेज के बाद महिला अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड सेवा ठप हो गई है, जिससे गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें ब ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, गोंडा। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के बाद अब जिला महिला अस्पताल में भी अल्ट्रासाउंड सेवा ठप हो गई है। रेडियोलॉजिस्ट के हाथ में चोट लगने से अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें कमरे में धूल फांक रही हैं। गर्भवतियों को अल्ट्रासाउंड के लिए रेफर किया जा रहा है।
जिला महिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेंद्र सिंह ने अपर निदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को पत्र भेजकर रेडियोलाजिस्ट की तैनाती कराने की मांग की है।
बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में जुलाई से रेडियोलाजिस्ट की तैनाती नहीं है। ऐसे में छह माह से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहा है। गर्भवतियां महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड करा लेती थी। अब 13 दिसंबर से जिला महिला अस्पताल में भी रेडियोलॉजिस्ट अवकाश पर चले गए।
यहां पर भी सेवा बाधित होने से अब गर्भवतियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। प्राइवेट पैथालोजी पर महंगी फीस देकर अल्ट्रासाउंड कराना पड़ रहा है।
कर्नलगंज की सुमन ने बताया कि वह छह माह की गर्भवती हैं। जिला महिला अस्पताल में चिकित्सक को दिखाया। अल्ट्रासाउंड कराने की सलाह मिली लेकिन, रेडियोलाजिस्ट के न होने से अल्ट्रासाउंड नहीं हो सका। इसी तरह से परसपुर की शिवकली को भी निराश लौटना पड़ा।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. देवेंद्र सिंह ने बताया कि जिला महिला अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट के हाथ में चोट लग गई है जिससे वह अवकाश पर चले गए हैं। उच्चाधिकारियों को पत्र भेजकर समस्या के बारे में अवगत कराया गया। रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती के लिए अनुरोध किया गया है।
