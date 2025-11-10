Language
    गोंडा में ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक, चालक गंभीर रूप से घायल

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 01:15 PM (IST)

    गोंडा-लखनऊ मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज से एक मिक्सिंग मशीन ट्रक नीचे गिर गया, जिससे चालक घायल हो गया। ट्रक के गिरने से दो दुकानें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। यह हादसा बड़गांव पुल पर हुआ, जब ट्रक बेकाबू होकर रेलिंग तोड़ते हुए नीचे गिर गया। पुलिस ने घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया और क्षतिग्रस्त हिस्से की ओर लोगों को जाने से रोक दिया है।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। गोंडा-लखनऊ मार्ग स्थित रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग को तोड़ कर मिक्सिंग मशीन ट्रक नीचे गिर गया इसमें चालक घायल हो गए हैं।

    घायलों को मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ट्रक के गिरने से ननकू के कास्मेटिक व रफीक की तंबाकू की दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है।

    नगर कोतवाली के बड़गांव पुल पर रविवार की देररात इटियाथोक की तरफ आ रह मिक्सिंग मशीन वाला ट्रक बेकाबू होकर रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर गया। ट्रक चालक इटियाथोक निवासी मुकेश घायल हो गया है। ओवरब्रिज पर लगने वाली दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई।

    गनीमत रही कि घटना देररात को हुई। दिन में हादसा होने पर कई लोग की जान खतरे में पड़ सकती थी। पुल का हिस्सा टूटकर लटका हुआ है जिससे अभी हादसे की आशंका बनी है।

    नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने कहा कि हादसा रविवार की देररात में हुआ है। चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ओवरब्रिज के क्षतिग्रस्त हिस्से की ओर लोगों को जाने से रोक दिया गया है।