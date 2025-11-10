गोंडा में ओवरब्रिज से नीचे गिरा ट्रक, चालक गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, गोंडा। गोंडा-लखनऊ मार्ग स्थित रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग को तोड़ कर मिक्सिंग मशीन ट्रक नीचे गिर गया इसमें चालक घायल हो गए हैं।

घायलों को मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। ट्रक के गिरने से ननकू के कास्मेटिक व रफीक की तंबाकू की दुकान क्षतिग्रस्त हो गई है।

नगर कोतवाली के बड़गांव पुल पर रविवार की देररात इटियाथोक की तरफ आ रह मिक्सिंग मशीन वाला ट्रक बेकाबू होकर रेलवे ओवरब्रिज की रेलिंग को तोड़ते हुए नीचे गिर गया। ट्रक चालक इटियाथोक निवासी मुकेश घायल हो गया है। ओवरब्रिज पर लगने वाली दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई।