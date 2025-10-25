दर्दनाक: अस्पताल में बिजली ट्रांसफार्मर से चिपका मिला युवक का शव, लाश की स्थिति देख सहम गए लोग
गोंडा में एक युवक का शव अस्पताल के पीछे ट्रांसफार्मर से चिपका हुआ मिला। पुलिस ने शव को बरामद कर उसकी पहचान करने की कोशिश शुरू कर दी है। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड के अनुसार उसकी पहचान मोहम्मद जैद के रूप में हुई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक ट्रांसफार्मर तक कैसे पहुंचा और उसकी मौत कैसे हुई।
संसू, जागरण गोंडा : शुक्रवार की रात मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के कोविड बिल्डिंग के पीछे लगे ट्रांसफार्मर से एक युवक का शव चिपका मिला। पुलिस युवक के शव को अलग कर उसकी पहचान कराने में जुट गई है।
अस्पताल के पीछे होम्योपैथिक चिकित्सालय के बगल ट्रांसफार्मर से चिपके युवक के शव को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रात में यह युवक वहां कैसे पहुंचा और कैसे ट्रांसफार्मर से चिपक कर उसकी मौत हो गई। फिलहाल जिस जगह युवक का शव मिला है , वह स्थान खतरों से भरा होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने उसे तारों से घेर रखा था।
शव की हालत को देखने से ऐसा लग रहा है कि वह उस पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। उसकी जेब से एक आधार कार्ड मिला है, जिसमें उसका नाम मोहम्मद जैद निवासी न्यू बस्ती राजा मुहल्ला लिखा पाया गया है। प्रभारी निरीक्षक विवेक त्रिवेदी ने बताया कि युवक के पास मिले आधार कार्ड से शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। वह ट्रांसफार्मर तक कैसे पहुंचा, इसकी जांच की जा रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।