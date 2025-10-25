दर्दनाक: अस्पताल में बिजली ट्रांसफार्मर से चिपका मिला युवक का शव, लाश की स्थिति देख सहम गए लोग

संसू, जागरण गोंडा : शुक्रवार की रात मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के कोविड बिल्डिंग के पीछे लगे ट्रांसफार्मर से एक युवक का शव चिपका मिला। पुलिस युवक के शव को अलग कर उसकी पहचान कराने में जुट गई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अस्पताल के पीछे होम्योपैथिक चिकित्सालय के बगल ट्रांसफार्मर से चिपके युवक के शव को देखकर लोगों ने पुलिस को सूचना दी। रात में यह युवक वहां कैसे पहुंचा और कैसे ट्रांसफार्मर से चिपक कर उसकी मौत हो गई। फिलहाल जिस जगह युवक का शव मिला है , वह स्थान खतरों से भरा होने के कारण अस्पताल प्रशासन ने उसे तारों से घेर रखा था।