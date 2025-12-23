पुजारी के बेटे ने दोस्त के साथ मिलकर चुरा लिया मंदिर का मुकुट, पुलिस ने किया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पुजारी के बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मंदिर का मुकुट चुरा लिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्ता ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, गोंडा। कचहरी गेट नंबर तीन के पास स्थित मंदिर से पुजारी के बेटे ने ही साथी के साथ मिलकर चांदी का तीन मुकुट, एक सोने की नथुनी व नकदी चुरा ली। पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया।
नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने बताया कि 22 दिसंबर की सुबह कचहरी गेट नंबर तीन के सामने स्थित मंदिर से अज्ञात चोर मुकुट, नथुनी व दानपात्र से 300-400 रुपये चोरी किए जाने की सूचना मिली। जांच में ताला तोड़े जाने के निशान नहीं मिले, जिससे ताला खोलकर चोरी किए जाने की संभावना प्रतीत हुई।
मंदिर के अध्यक्ष अभिषेक जायसवाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर अनुज मिश्र उर्फ गोलू निवासी कांशीराम कॉलोनी व उसके साथी संदीप उर्फ कल्लू कश्यप निवासी आसरा आवास को आसरा आवास के पास स्थित खंडहर से गिरफ्तार कर आरोपितों के कब्जे से चोरी के मुकुट, नथुनी व 996 रुपये बरामद किया गया।
उधर, उमरीबेगमगंज पुलिस व एसओजी ने ग्राम अमदही से एलटी लाइन के लगभग डेढ़ बंडल तार चोरी के आरोपित विकास शुक्ल निवासी चिलबिला खत्तीपुर, उमेश चौहान निवासी सुखमन पुरवा ऐली परसौली और बृजेश सिंह निवासी गज सिंहपुर को गिरफ्तार कर लिया है।
वहीं, अजय गुप्ता निवासी इमिलिया गुरुदयाल व राजा मौर्य निवासी तोपखाना को बाबागंज चौराहे से पीडी बंधा की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर आरोपितों के कब्जे से 22 हजार 850 रुपये नकद, पिकअप व बाइक बरामद किया गया।
