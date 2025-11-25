Language
    SIR की ड्यूटी में लगे बीएलओ ने खाया जहर, हालत गंभीर; प्रशासनिक अधिकारियों ने साधी चुप्पी

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 03:06 PM (IST)

    गोंडा के एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक विपिन यादव ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया। साथी शिक्षकों के अनुसार, एसआईआर ड्यूटी में दबाव और अधिकारियों द्वारा फटकार लगाने के कारण वह तनाव में थे। घटना के बाद शिक्षकों में आक्रोश है और प्राथमिक शिक्षक संघ ने मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। प्रशासनिक अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।

    संवाद सूत्र, गोंडा। नवाबगंज के जैतपुर माझा प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात विपिन यादव ने मंगलवार की सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीला पदार्थ खा लिया। हालत खराब होने पर साथी शिक्षकों ने उन्हें गोनार्द अस्पताल पहुंचाया। जहां चिकित्सक ने उन्हें बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया।

    यहां चिकित्सकों की टीम ने करीब एक घंटे तक शिक्षक का उपचार किया, लेकिन हालत में सुधार न होने पर लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। इसका एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें वह अधिकारियों पर दवाब लगाने का आरोप लगा रहा है। दैनिक जागरण उक्त वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है।

    वहीं, डीएम प्रियंका निरंजन , सीएमओ डॉ. रश्मि वर्मा ने शिक्षक के बारे में जानकारी ली। अध्यापक के साथ चिकित्सकों का पैनल व प्रशासनिक अधिकारियों को भेजा गया है।

    जौनपुर जिले के सरायखाझा के ग्राम जौनपुर मलनी गांव के रहने वाले विपिन यादव प्राथमिक विद्यालय जैतपुर माझा में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं। उन्हें बीएलओ का दायित्व सौंपा गया है। विपिन यादव की पत्नी सीमा यादव के मुताबिक] मंगलवार की सुबह उनके पति घर से नाश्ता करने के बाद विद्यालय गए थे। थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत खराब होने की सूचना मिली। उन्होंने बताया कि बीएलओ की ड्यूटी लगने के बाद से अवसाद में थे। देर रात तक काम करते थे।

    साथी अध्यापक आनंद जायसवाल ने बताया कि एसआईआर कार्य में बीएलओ की ड्यूटी लगी थी। काम का अधिक दबाव है। रात में किसी अधिकारी ने फोन कर कार्य को लेकर फटकार लगाई थी। इसके बाद वह अवसाद में आ गए। घटना के बाद शिक्षकों में आक्रोश है।

    प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुशील पांडेय ने कहा कि यह पहला मामला जानकारी में आया है। साथी शिक्षक के ऊपर बने अनावश्यक दबाव की घटना निंदनीय है। सभी शिक्षक जिनकी ड्यूटी एसआईआर में लगी है वे पूरी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। सभी अवकाश रद हो चुके हैं। शिक्षक देर रात तक काम कर रहे हैं। फिर भी उन पर एफआईआर कराने, वेतन काटने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।

    चिकित्सक डॉ. आफताब आलम ने बताया कि गंभीर हालत में विपिन यादव को चिकित्सालय लाया गया था। प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ रेफर कर दिया गया है। उधर प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं।