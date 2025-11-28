Language
    संदिग्ध परिस्थितियों में टहलती मिली तीन युवतियां, लोगों को देखते ही भागने लगीं और फ‍िर...

    By Ajay Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:29 PM (IST)

    संवाद सूत्र, शिवदयालगंज (गोंडा)। नवाबगंज के महंगूपुर गांव में शुक्रवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में तीन युवतियां टहलते मिली। ग्रामीणों ने उन्हें रोककर पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने तीनों को छोड़ दिया।

    शुक्रवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे महंगूपुर निवासी दिव्यांशु पांडेय घर के बाहर खड़े थे। नवाबगंज की ओर से स्कूटी पर सवार तीन युवतियां आईं और गांव की ही एक युवती को रोककर अकेले में बातचीत करने लगीं। युवती से पूछताछ पर उसने बताया कि रेलवे में नौकरी दिलाने की बात कर रही थीं।

    दिव्यांशु ने बताया कि तीनों ने गले में आईडी कार्ड पहने थे, जिन पर नेहा, आरती और रेशमा नाम लिखा था। आगे बढ़ने पर तीनों रघुनाथपुर स्थित पेट्रोल पंप के पास एक अन्य युवती से भी बात करती दिखीं। स्थानीय लोगों ने जब उनका परिचय जानना चाहा तो वे बिना बताए भागने लगीं।

    सूचना पर ग्रामीणों ने पीछा किया तो स्कूटी सवार युवतियों ने रास्ते में वाहन रोक दिया और धमकी दी कि रोका तो छेड़खानी का आरोप लगा देंगी। इस बीच बड़ी संख्या में लोग जुट गए। तुलसीपुर माझा निवासी अमर यादव ने बताया कि तीनों पहले भी अकेली युवतियों से ही बात करती देखी गई हैं।

    यदि ये मार्केटिंग का कार्य करती हैं तो पुरुषों या परिजनों से बातचीत क्यों नहीं करतीं? मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों को थाने लेकर आई। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने बताया कि पूछताछ में युवतियों ने खुद को मार्केटिंग प्रोडक्ट के प्रचार से जुड़ा बताया। तीनों बस्ती जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों की निवासी हैं।