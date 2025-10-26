Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोंडा में चाचा को रिसीव करने जा रहे भतीजे की मौत, एंबुलेंस और बाइक की टक्कर से हुआ हादसा

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 11:24 AM (IST)

    गोंडा के परसपुर-भौरीगंज मार्ग पर एक एंबुलेंस और बाइक की टक्कर में अंकित वर्मा नामक छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। अंकित अपने चाचा को लेने जा रहा था, जो छठ पर्व पर कानपुर से घर लौट रहे थे। दुर्घटना के बाद एंबुलेंस चालक फरार हो गया। पुलिस ने एंबुलेंस को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोंडा। परसपुर-भौरीगंज मार्ग स्थित पसका मोड़ पर एंबुलेंस व बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। बाइक सवार मधईपुर कुर्मी के पूर्व प्रधान आदित्य वर्मा के पौत्र अंकित वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई है। स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। पुलिस जांच कर रही है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मधईपुर कुर्मी के रहने वाले अजय वर्मा कानपुर से छठ पर्व पर घर वापस आए थे। उनका भतीजा अंकित बाइक से लेकर उन्हें लेने परसपुर आ रहा था। घर से आधा किलोमीटर दूर परसपुर-भौरीगंज मार्ग स्थित पसका मोड़ पर सामने से आ रही एंबुलेंस से बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक व एंबुलेंस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

    दुर्घटना के बाद एंबुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। मृतक दो भाइयों में बड़ा था और स्नातक का छात्र था। पिता सुनील वर्मा ने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दुर्घटना ने सबकुछ छीन लिया। अधीक्षक डा. लवकेश शुक्ल ने बताया कि एंबुलेंस चालक को काल किया गया था।

    उसका मोबाइल नंबर बंद बता रहा है। थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया कि एंबुलेंस को कब्जे में ले लिया गया है। अभी तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मुकदमा किया जाएगा।