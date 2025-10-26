गोंडा में चाचा को रिसीव करने जा रहे भतीजे की मौत, एंबुलेंस और बाइक की टक्कर से हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, गोंडा। परसपुर-भौरीगंज मार्ग स्थित पसका मोड़ पर एंबुलेंस व बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। बाइक सवार मधईपुर कुर्मी के पूर्व प्रधान आदित्य वर्मा के पौत्र अंकित वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई है। स्वजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। पुलिस जांच कर रही है।

मधईपुर कुर्मी के रहने वाले अजय वर्मा कानपुर से छठ पर्व पर घर वापस आए थे। उनका भतीजा अंकित बाइक से लेकर उन्हें लेने परसपुर आ रहा था। घर से आधा किलोमीटर दूर परसपुर-भौरीगंज मार्ग स्थित पसका मोड़ पर सामने से आ रही एंबुलेंस से बाइक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि अंकित की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक व एंबुलेंस के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

दुर्घटना के बाद एंबुलेंस चालक मौके से फरार हो गया। मृतक दो भाइयों में बड़ा था और स्नातक का छात्र था। पिता सुनील वर्मा ने बताया कि उनका बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। दुर्घटना ने सबकुछ छीन लिया। अधीक्षक डा. लवकेश शुक्ल ने बताया कि एंबुलेंस चालक को काल किया गया था।