कर्नलगंज-परसपुर मार्ग पर पिकअप की टक्कर से छात्र की मौत, ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जताया विरोध
गोंडा में कर्नलगंज-परसपुर मार्ग पर पिकअप की टक्कर से एक छात्र की दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे यातायात बाधित हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया और मामले की जांच शुरू कर दी है।
संवाद सूत्र, कर्नलगंज (गोंडा)। कर्नलगंज-परसपुर मार्ग स्थित बाबागंज चौराहे पर पिकअप की टक्कर से आठवीं के छात्र की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद नाराज ग्रामीणों ने परसपुर-कर्नलगंज मार्ग पर शव रखकर विरोध शुरू कर दिया। करीब आधे घंटे तक मार्ग के दोनों ओर जाम लग गया। पुलिस ने समझाकर लोगों को शांत कराया, जिसके बाद आवागमन बहाल हो सका।
ग्राम करुआ के मजरा गोनई गोसाई पुरवा निवासी राम सुरेश गोस्वामी का 14 वर्षीय बेटा करन बाबागंज चौराहे से वापस घर जा रहा था। गांव के पास सड़क पार करना चाहता था कि मार्ग पर वाहन आता देखकर सड़क के किनारे खड़ा हो गया।
परसपुर की तरफ से तेज गति से पहुंची पिकअप उसके ऊपर चढ़ गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने पिकअप को रोककर मार्ग जाम कर दिया। आधा घंटा मार्ग जाम रहा। मृतक करन कक्षा आठ में पढ़ता था। वह तीन भाइयों में दूसरे नंबर था। बड़ा भाई रमन व छोटा भाई नानबाबू है। मां सुनीता व बहन करिश्मा का रो-रोकर हाल बेहाल है।
मृतक के पिता प्रतापगढ़ में नौकरी करते हैं, जो घटना की सूचना सुनकर घर के लिए रवाना हो गए हैं। कोतवाल तेज प्रताप सिंह ने बताया कि लोगों को समझाकर आवागमन बहाल करा दिया गया है। पिकअप को कब्जे में ले लिया गया। चालक मौके से फरार हो गया। मुकदमा किया गया है।
एंबुलेंस चालक पर मुकदमा
26 अक्टूबर को एंबुलेंस की ठोकर से मधईपुर कुर्मी के रहने वाले अंकित वर्मा की मौत हो गई थी। वह सुबह बाइक से परसपुर आ रहा था। मृतक के पिता सुनील वर्मा ने पुलिस को तहरीर दिया है। थानाध्यक्ष अनुज त्रिपाठी ने बताया कि एंबुलेंस चालक के विरुद्ध मुकदमा किया गया है।
