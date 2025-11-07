STF ने 50 हजार के इनामी को किया गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का है आरोप
एसटीएफ ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। उस पर आरोप है कि उसने नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी की। स्पेशल टास्क फोर्स ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। आरोपी ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने का वादा करके उनसे पैसे लिए थे।
संवाद सूत्र, गोंडा। एसटीएफ ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने के 50 हजार रुपये के इनामी आरोपित को गिरफ्तार किया है।
एएसपी राधेश्याम राय ने बताया कि 20 जून को अखिलेंद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम पुरैना पूरे हिमाचल ने दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा कि श्री प्रकाश शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर चार लाख 50 हजार की ठगी की। विवेचना के दौरान आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया।
पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र अमित पाठक ने आरोपित श्री प्रकाश शर्मा की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के लिए 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। छह नवंबर को एसटीएफ लखनऊ की टीम इनामी आरोपित श्री प्रकाश शर्मा निवासी कुड़रा पूरे बरईन परसपुर को दिल्ली से गिरफ्तार किया है।
