STF ने 50 हजार के इनामी को किया गिरफ्तार, नौकरी का झांसा देकर ठगी करने का है आरोप

संवाद सूत्र, गोंडा। एसटीएफ ने नौकरी का झांसा देकर ठगी करने के 50 हजार रुपये के इनामी आरोपित को गिरफ्तार किया है।

एएसपी राधेश्याम राय ने बताया कि 20 जून को अखिलेंद्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम पुरैना पूरे हिमाचल ने दर्ज कराए गए मुकदमे में कहा कि श्री प्रकाश शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड में नौकरी दिलाने का झांसा देकर चार लाख 50 हजार की ठगी की। विवेचना के दौरान आरोपित गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया।