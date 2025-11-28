संवाद सूत्र, जागरण, गोंडा : पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने जिले में कानून-व्यवस्था अधिक चुस्त-दुरुस्त करने के प्रयास में एक बार फिर बदलाव किया है। आरक्षियों व उप निरीक्षकों के बाद अब नौ प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों के कार्यक्षेत्र में फेरबदल किया है। सभी को नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात संजय सिंह को खरगूपुर, प्रभारी डीसीआरबी शमसेर बहादुर सिंह को प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात, प्रभारी निरीक्षक छपिया बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी को वजीरगंज, प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज यशवंत कुमार सिंह को खोड़ारे, प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज तेज प्रताप सिंह को कौड़िया, प्रभारी निरीक्षक उमरी बेगमगंज नरेंद्र प्रताप राय को कर्नलगंज, प्रभारी निरीक्षक कौड़िया गोविंद कुमार को प्रभारी निरीक्षक उमरीबेगमगंज और थानाध्यक्ष खोड़ारे प्रबोध कुमार को थानाध्यक्ष छपिया व थानाध्यक्ष खरगूपुर को प्रभारी डीसीआरबी बनाया गया है।