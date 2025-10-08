500 रुपये के लिए बेटे ने पिता पर किया हमला, खुद पर चाकू से कई बार वार कर दे दी जान
गोंडा के एक गांव में अर्जुन नामक एक बेटे ने 500 रुपये के लिए अपने पिता पर चाकू से हमला किया। पिता के घायल होने के बाद अर्जुन ने खुद को भी चाकू मार लिया जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, बभनजोत (गोंडा)। बेटे ने 500 रुपये के लिए पिता पर चाकू से हमला कर दिया। उनके बेहोश होने के बाद खुद पर चाकू से कई बार वार किया। पिता तो बच गया, लेकिन बेटे के शरीर से खून अधिक बहने के कारण अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। गांव के लोग घटना से स्तब्ध है।
खोड़ारे के ग्राम इस्लामपुर के रहने वाले अर्जुन ने मंगलवार की रात में पिता तिलकराम से 500 रुपये की मांग की। पिता ने पैसा न होने की बात कही। इस पर अर्जुन ने सब्जी काटने वाले चाकू से पिता तिलक राम पर हमला कर दिया। ग्राम प्रधान अब्दुल सलाम ने बताया कि हमले में पिता के सिर में घाव बन गया और खून बहने लगा।
अर्जुन का छोटा भाई अरुण पकड़ने दौड़ा तो उस पर भी चाकू से हमला करना चाहा। अरुण और उसकी मां तिलक राम को अस्पताल लेकर चले गए। इधर, अर्जुन ने खुद पर कई बार चाकू से हमला किया। शरीर से ज्यादा खून बहने के कारण वह बेहोश होकर गिर गया। अरुण व उसकी मां ने घर लौटने पर देखा कि अर्जुन बेहोश पड़ा। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बभनजोत ले गए, जहां सीएचसी अधीक्षक तरुण कुमार मौर्य ने उसे मृत घोषित कर दिया l थानाध्यक्ष प्रबोध कुमार कहा कि विधिक कार्रवाई की जा रही है।
