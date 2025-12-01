Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR Update: 110 बूथों पर गणना फॉर्मों का शत-प्रतिशत हुआ डिजिटाइजेशन, विधानसभावार ERO के मोबाइल नंबर जारी

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 07:57 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर के तहत, 110 बूथों पर गणना फॉर्मों का शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन हो चुका है। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ERO) के मोबाइल नंबर जारी किए गए हैं। इस कदम से चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है, जिससे मतदाताओं को सुविधा होगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    110 बूथों पर गणना प्रपत्रों का शत प्रतिशत हुआ डिजिटाइजेशन।

    संवाद सूत्र, गोंडा। जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में 110 बूथों पर गणना प्रपत्रों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो गया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए बीएलओ को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक गणना प्रपत्र नहीं भरा है वह जल्द भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। जिले में 70 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने 92 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र व उपहार प्रदान किया। इससे पहले 18 बीएलओ को सम्मानित किया जा चुका है।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह सम्मान बीएलओ के उत्कृष्ट कार्य, समयबद्धता तथा निर्वाचन प्रक्रिया में उनके सहयोग और समर्पण को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से जुड़े सभी कार्यों में सटीकता, समयबद्धता और तकनीक के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता होती है।

    समय से पूर्व 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा करना न सिर्फ विभागीय टीमवर्क का उदाहरण है, बल्कि यह प्रशासन की कार्यकुशलता को भी दर्शाता है।

    इस उपलब्धि के लिए प्रत्येक बीएलओ की मेहनत, जिम्मेदारी और सक्रिय भागीदारी प्रशंसनीय है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि भविष्य में भी सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इसी निष्ठा और लगन के साथ निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

    उप जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने बीएलओ के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में कार्य करने वाले कर्मचारी ही सफलता की मुख्य कड़ी होते हैं।

    समय पर कार्य पूर्ण कर बीएलओ ने जिले को प्रदेश स्तर पर उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर किया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मो. रजी, जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव, पर्यटन सूचना अधिकारी वंदना पांडेय, कंचन सोनी, मुकेश सिंह, प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित रहे।

    विधानसभावार ईआरओ के मोबाइल नंबर

    विधानसभा क्षेत्र
    अधिकारी का नाम
    मोबाइल नंबर
    गोंडा सदर
    एसडीएम अशोक कुमार गुप्ता
    9454416072
    मेहनौन
    एसडीएम यशवंत राव
    8009000342
    कटराबाजार
    एसडीएम विशाल कुमार
    7906648835
    कर्नलगंज
    एसडीएम नेहा मिश्रा
    9454416075
    तरबगंज
    एसडीएम विश्वमित्र सिंह
    7007937515
    मनकापुर
    एसडीएम विनीत कुमार
    9454419059
    गौरा
    एसडीएम अवनीश त्रिपाठी
    9454416073

    किस विधानसभा क्षेत्र में कितने बूथ

    विधानसभा क्रमांक
    विधानसभा क्षेत्र
    संख्या
    295
    मेहनौन
    397
    296
    गोंडा सदर
    404
    297
    कटराबाजार
    444
    298
    कर्नलगंज
    373
    299
    तरबगंज
    387
    300
    मनकापुर
    365
    301
    गौरा
    356

    जिला संपर्क केंद्र में मिलाइए फोन

    यदि गणना प्रपत्र भरने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मतदाता जिला संपर्क केंद्र के टोल फ्री नंबर 1950 पर काल सकते हैं। यहां तैनात कर्मी आपकी जिज्ञासा का समाधान कराएंगे।

    इन बातों का रखें ध्यान

    • यदि किसी का नाम 2003 एसआईआर सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता या दादा-दादी/आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उस रिश्तेदार का विवरण भरना होगा।
    • वर्ष 2003 की एसआईआर की मतदाता सूची से मिलान करके अगर आवश्यकता होगी तो संबंधित के दस्तावेज मांगे जाएंगे।
    • 11 दिसंबर से पहले अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा, जिससे मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जा सके।
    • इस अवधि के बाद अगर नाम नहीं दर्ज करा पाएंगे तो अतिरिक्त फार्म-6 घोषणा पत्र (घोषणा प्रपत्र) के साथ भरना होगा।