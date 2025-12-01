SIR Update: 110 बूथों पर गणना फॉर्मों का शत-प्रतिशत हुआ डिजिटाइजेशन, विधानसभावार ERO के मोबाइल नंबर जारी

संवाद सूत्र, गोंडा। जिले के सात विधानसभा क्षेत्रों में 110 बूथों पर गणना प्रपत्रों का शत प्रतिशत डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो गया है। उत्कृष्ट कार्य के लिए बीएलओ को प्रशस्ति पत्र व उपहार देकर सम्मानित किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि ऐसे मतदाता जिन्होंने अभी तक गणना प्रपत्र नहीं भरा है वह जल्द भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। जिले में 70 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन पूरा हो गया है।

जिला पंचायत सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने 92 बीएलओ को प्रशस्ति पत्र व उपहार प्रदान किया। इससे पहले 18 बीएलओ को सम्मानित किया जा चुका है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि यह सम्मान बीएलओ के उत्कृष्ट कार्य, समयबद्धता तथा निर्वाचन प्रक्रिया में उनके सहयोग और समर्पण को ध्यान में रखते हुए प्रदान किया गया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से जुड़े सभी कार्यों में सटीकता, समयबद्धता और तकनीक के प्रभावी उपयोग की आवश्यकता होती है।

समय से पूर्व 100 प्रतिशत डिजिटाइजेशन पूरा करना न सिर्फ विभागीय टीमवर्क का उदाहरण है, बल्कि यह प्रशासन की कार्यकुशलता को भी दर्शाता है। इस उपलब्धि के लिए प्रत्येक बीएलओ की मेहनत, जिम्मेदारी और सक्रिय भागीदारी प्रशंसनीय है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि भविष्य में भी सभी अधिकारी एवं कर्मचारी इसी निष्ठा और लगन के साथ निर्वाचन संबंधी दायित्वों का निर्वहन करेंगे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार ने बीएलओ के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में कार्य करने वाले कर्मचारी ही सफलता की मुख्य कड़ी होते हैं। समय पर कार्य पूर्ण कर बीएलओ ने जिले को प्रदेश स्तर पर उत्कृष्टता की दिशा में अग्रसर किया है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी मो. रजी, जिला आपदा विशेषज्ञ राजेश श्रीवास्तव, पर्यटन सूचना अधिकारी वंदना पांडेय, कंचन सोनी, मुकेश सिंह, प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित रहे।