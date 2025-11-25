Language
    SIR in UP: 2003 के बाद शादी करके ससुराल आई महिलाएं मायके में BLO को लगा रही हैं फोन, देनी होगी ये जानकारी

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 09:10 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश में एसआईआर को अपडेट किया जा रहा है। 2003 के बाद विवाहित महिलाओं को मायके की जानकारी देनी होगी। उनसे कई अहम जानकारियां मांगी जा रही हैं। इस कवायद का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाना है। अधिकारियों ने सही जानकारी देने की अपील की है।

    Hero Image

    बीएलओ के नंबर की तलाश कर रहे लोग।

    संवाद सूत्र, गोंडा। विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्र भरने के लिए अब मतदाताओं में उत्सुकता बढ़ने लगी है। वर्ष 2003 के बाद शादी करके ससुराल आई महिलाओं को अपने माता-पिता के पिछले एसआईआर का विवरण गणना प्रपत्र में भरना है। ससुराल की मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए मतदाता रात में जिला निर्वाचन कार्यालय के संपर्क केंद्र में कॉल करके ससुराल के बीएलओ का नंबर पूछ रहे हैं।

    शाम छह बजे से रात दस बजे के बीच प्रतिदिन 30-40 कॉल आ रही है। जिले में 25.52 लाख मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरना है, जिसके सापेक्ष 7.50 लाख मतदाता का गणना प्रपत्र ऑनलाइन हो गया है।

    आयुक्त देवीपाटन मंडल शशिभूषण लाल सुशील ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने विकास भवन पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और पुनरीक्षण कार्य को तेज गति से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

    आयुक्त ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूर्ण हों, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी फील्ड स्तर पर सतर्कता रखें।आयुक्त ने सदर तहसील का भी निरीक्षण किया।

    उन्होंने अभिलेखों, फार्मों और प्रगति रिपोर्ट को बारीकी से जांचते हुए निर्देशित किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आयुक्त ने शहर गोंडा के पोलिंग बूथ संख्या 89, 86, 88 और 83 का स्थलीय निरीक्षण किया। यहां उन्होंने पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ से फार्मों के डिजिटाइजेशन की स्थिति, नए मतदाताओं के पंजीकरण और त्रुटि संशोधन से संबंधित जानकारी ली।

    डीएम प्रियंका निरंजन ने नियमित निगरानी के निर्देश दिए। सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद तहसील, ब्लाक, विकास भवन व निर्वाचन कार्यालय खुला रहा है। अधिकारी गणना प्रपत्र भरवाने के साथ ही डिजिटाइजेशन कराने में व्यस्त दिखे।

    पांच बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति

    कर्नलगंज में नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक चल रहे मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान में अब कोटेदारों की भी जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। बीएलओ के सहयोग में सभी कोटेदारों को बूथ स्तर पर तैनाती का निर्देश दिया गया है, जिससे मतदाता सूची संशोधन कार्य समय पर और सटीक रूप से पूरा हो सके। एसडीएम नेहा मिश्रा ने पांच बीएलओ के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) को पत्र भेजा है।

    बूथों का भ्रमण कर ली जानकारी

    भाजपा जिला महामंत्री राकेश तिवारी ने विभिन्न बूथों का भ्रमण कर एसआइआर अभियान की जानकारी ली। जिला उपाध्यक्ष राजेश राय चंदानी, नीरज मौर्य, राकेश भारती उपस्थित रहे।