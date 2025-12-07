SIR in UP: एसआईआर के तहत गणना फॉर्म जमा करने के लिए सिर्फ चार दिन शेष, प्रपत्रों की कराई जा रही मैपिंग

संवाद सूत्र, गोंडा। विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि करीब आ गई है। ऐसे में जो मतदाता अभी तक गणना प्रपत्र जमा न कर सके हैं, वह जल्द जमा कर दें। रविवार को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद बीएलओ बूथ पर गणना प्रपत्र जुटाते दिखे। नो मैपिंग वाले गणना प्रपत्र की त्रुटियों को दूर करने के लिए कर्मचारी लगाए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जिले में 79.74 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र का डिजिटाइजेशन हो गया है, इनमें से 24.28 प्रतिशत प्रपत्रों की मैपिंग वेबसाइट पर नहीं हो सकी है। जबकि, 17.02 प्रतिशत मतदाताओं के गणना प्रपत्र का संग्रहण नहीं किया जा सकता है, इनमें मृतक, दूसरे जगह चले जाने वाले, एक से कई स्थानों पर दर्ज मतदाता शामिल हैं।

अभी 3.24 प्रतिशत मतदाताओं का गणना प्रपत्र भरवाकर डिजिटाइजेशन कराया जाना है। अब सिर्फ चार दिन ही शेष बचे हैं। जिला प्रशासन ने छूटे हुए मतदाताओं से जल्द गणना प्रपत्र भरकर जमा करने की अपील की है। विधानसभावार एसआईआर की स्थिति विधानसभा कुल मतदाता डिजिटाइज्ड मतदाता प्रतिशत (%) मेहनौन 3,81,396 3,07,137 80.5% गोंडा सदर 3,63,259 2,50,871 69.1% कटराबाजार 4,10,271 3,41,346 83.2% कर्नलगंज 3,44,478 2,84,643 82.6% तरबगंज 3,81,453 3,11,925 81.8% मनकापुर 3,36,968 2,71,644 80.6% गौरा 3,34,182 2,67,492 80.0% कुल योग 25,52,007 20,35,058 79.7% 102814 मतदाता मृतक एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र वितरण के दौरान जिले में एक लाख दो हजार 814 मतदाता मृतक मिल चुके हैं। 97 हजार 745 मतदाता उपलब्ध नहीं हैं। एक लाख 81 हजार 995 मतदाता दूसरे स्थान पर स्थाई रूप से चले गए हैं। 42 हजार 410 मतदाता दूसरे स्थान से पंजीकृत हैं। जिला संपर्क केंद्र में मिलाइए फोन यदि गणना प्रपत्र भरने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो मतदाता जिला संपर्क केंद्र के टोल फ्री नंबर 1950 पर काल सकते हैं। यहां तैनात कर्मी आपकी जिज्ञासा का समाधान कराएंगे।

विधानसभावार ईआरओ के मोबाइल नंबर क्र॰सं॰ विधानसभा क्षेत्र प्रभारी अधिकारी का नाम मोबाइल नंबर 1 गोंडा सदर श्री अशोक कुमार गुप्ता, एसडीएम 9454416072 2 मेहनौन श्री यशवंत राव, एसडीएम 8009000342 3 कटराबाजार श्री विशाल कुमार, एसडीएम 7906648835 4 कर्नलगंज श्रीमती नेहा मिश्रा, एसडीएम 9454416075 5 तरबगंज श्री विश्वमित्र सिंह, एसडीएम 7007937515 6 मनकापुर श्री विनीत कुमार, एसडीएम 9454419059 7 गौरा श्री अवनीश त्रिपाठी, एसडीएम 9454416073 किस विधानसभा क्षेत्र में कितने बूथ क्रमांक विधानसभा क्षेत्र विधानसभा क्रमांक कुल बूथ संख्या 1 मेहनौन 295 397 2 गोंडा सदर 296 404 3 कटराबाजार 297 444 4 कर्नलगंज 298 373 5 तरबगंज 299 387 6 मनकापुर 300 365 7 गौरा 301 356 कुल बूथ 2,726 इन बातों का रखें ध्यान यदि किसी का नाम 2003 एसआईआर सूची में शामिल नहीं है, लेकिन उनके रिश्तेदार जैसे माता-पिता या दादा-दादी/आदि का नाम शामिल है तो गणना प्रपत्र में उस रिश्तेदार का विवरण भरना होगा।

वर्ष 2003 की एसआईआर की मतदाता सूची से मिलान करके अगर आवश्यकता होगी तो संबंधित के दस्तावेज मांगे जाएंगे।

11 दिसंबर से पहले अपना गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को जमा कराना होगा, जिससे मतदाता सूची में नाम दर्ज किया जा सके।

इस अवधि के बाद यदि नाम नहीं दर्ज करा पाएंगे तो अतिरिक्त फार्म-6 घोषणा पत्र (घोषणा प्रपत्र) के साथ भरना होगा। लोकतंत्र के कर्मयोगी मेहनौन विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 150 प्राथमिक पाठशाला जगतापुर में बीएलओ की जिम्मेदारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूनम यादव निभा रही हैं। यहां 728 मतदाता दर्ज थे। उन्होंने दिनरात मेहनत करके न सिर्फ मतदाताओं के गणना प्रपत्र भरवाए बल्कि, डिजिटाइशन भी करा दिया है। कर्नलगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 229 प्राइमरी पाठशाला टीकामिश्र बलमत्थर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुष्पा मिश्रा बीएलओ हैं। उन्होंने 695 मतदाताओं का गणना प्रपत्र डिजिटाइजेशन कराया है। उन्होंने बताया कि दिन में गणना प्रपत्र जुटाए और सुबह-शाम ऑनलाइन किया।

एसआईआर पर प्रतिक्रिया एसआईआर के तहत गणना प्रपत्र भरने की अंतिम अवधि में सिर्फ कुछ दिन शेष हैं। ऐसे मतदाता जो अभी तक गणना प्रपत्र नहीं भर पाए हैं वह जल्द भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। -प्रियंका निरंजन, जिला निर्वाचन अधिकारी। सभी मतदाता लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बीएलओ का सहयोग करें। गणना प्रपत्र जल्द भरकर बीएलओ के पास जमा कर दें। यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो संपर्क करें। -विश्वमित्र सिंह, एसडीएम तरबगंज। कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए महराजगंज स्थित कांग्रेस भवन में एसआईआर को लेकर पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें अभियान की समीक्षा की गई। जिलाध्यक्ष राम प्रताप सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय व प्रदेश नेतृत्व के अनुसार जिले के प्रत्येक बूथ पर शत प्रतिशत मतदाताओं का

गणना प्रपत्र जमा कराया जाना है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि पंचायत चुनाव भी समय से होने की संभावना है इसलिए त्रिस्तरीय पंचायतों में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव लड़ने वाले दावेदार क्षेत्र में मेहनत करें। जिससे उनका नाम पार्टी नेतृत्व को भेजा जा सके।