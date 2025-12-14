Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    SIR in UP: सबसे ज्यादा अनुपस्थित मतदाता वाले देवीपाटन मंडल के 74 बूथों की होगी जांच, 19 दिसंबर तक मांगी रिपोर्ट

    By Varun Yadav Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 02:54 PM (IST)

    देवीपाटन मंडल के 74 बूथों की जांच होगी, जहां सबसे ज्यादा अनुपस्थित मतदाता पाए गए हैं। जांच के आदेशानुसार, इन बूथों पर मतदान में अनियमितताओं की आशंका ह ...और पढ़ें

    Hero Image

    सबसे ज्यादा अनुपस्थित मतदाता वाले मंडल के 74 बूथों की जांच के आदेश।

    संवाद सूत्र, गोंडा। विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत देवीपाटन मंडल में सबसे ज्यादा अनुपस्थित व ऐसे मतदाता जिनकी पहचान न की जा सकी हो (एब्सेंट व अनट्रेसेबल), उनकी स्थलीय जांच कराई जाएगी। आयुक्त देवीपाटन मंडल शशिभूषण लाल सुशील ने गोंडा, बहराइच, बलरामपुर व उतरौला विधानसभा क्षेत्र के 74 बूथों के सत्यापन की जिम्मेदारी 18 मंडलीय अधिकारियों को सौंपी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नामित अधिकारी प्रधान व बीएलओ के साथ अनुपस्थित पाए गए मतदाताओं के घर जाकर सत्यापन करेंगे। आयुक्त ने संबंधित मतदाताओं के नाम व अनुपस्थित रहने के कारण सहित रिपोर्ट 19 दिसंबर तक मांगी है। सत्यापन में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

    किस विधानसभा क्षेत्र में कौन करेगा जांच

    गोंडा सदर विधानसभा में अपर आयुक्त भाग संख्या 68,69,70 व 71, उप निदेशक पंचायत भाग संख्या 58,59,64 व 79, संयुक्त निदेशक कृषि भाग संख्या 84,140,141, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन भाग संख्या 168,169,170,171, सहायक आयुक्त औषधि भाग संख्या 173, 175, 177 व 180, सहायक आयुक्त खाद्य भाग संख्या 181,191 व 193, बहराइच विधानसभा क्षेत्र में संयुक्त गन्ना आयुक्त भाग संख्या 20, 22, 34, 37 व 38, संभागीय खाद्य एवं विपणन अधिकारी भाग संख्या 57, 58,22,65 व 66, की जांच करेंगे।

    उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण भाग संख्या 133, 137, 139, 154, 166, उपायुक्त आबकारी भाग संख्या 167, 170, 171,247, 333, बलरामपुर जिले के उतरौला विधानसभा क्षेत्र में उप महानिरीक्षक स्टांप भाग संख्या 72, 87,94 व 97, अपर निदेशक पशुपालन, 103, 104, 122, 139, अधीक्षण अभियंता नलकूप 144, 171, 203, 269, उप श्रमायुक्त 280, 363, 425, 461 की जांच सौंपी गई है।

    वहीं, बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र में अधीक्षण अभियंता जलनिगम भाग संख्या 84,91,92 व 93, अधीक्षण अभियंता आरईडी भाग संख्या 100, 104, 115, 121, उप निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण 123, 125, 130 व 131, उप निदेशक समाज कल्याण भाग संख्या 132, 135, 141 व 142 की मतदाताओं की जांच करेंगे।