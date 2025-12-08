फ्री राशन के लिए ई-केवाईसी मामले में राज्य में चौथे स्थान पर देवीपाटन मंडल का श्रावस्ती जिला, गोंडा सबसे फिसड्डी

संसू, जागरण गोंडा। मुफ्त खाद्यान्न ले रहे लाभार्थियों के सत्यापन में देवीपाटन मंडल के श्रावस्ती जिले ने प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है जबकि देवीपाटन मंडल मुख्यालय गोंडा अपने ही तीनों जिलों से पिछड़कर फिसड्डी बन गया है।

फिलहाल पूरे मंडल में छह लाख लाभार्थी बचे हैं, जिनका नाम ई-केवाईसी न कराने के कारण लाभार्थियों की सूची से कभी भी कट सकता है।

जिले में 25 लाख 25 हजार से अधिक लोग हर माह पूर्ति विभाग की सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ लेकर 1400 कोटेदारों के माध्यम से मुफ्त खाद्यान्न प्राप्त कर रहे हैं।

2024 अगस्त से ही ई केवाईसी का अभियान चल रहा है लेकिन अब भी सवा दो लाख से अधिक लाभार्थियों ने ई केवाईसी नहीं कराई है, जबकि पिछले अक्टूबर माह से ही पूर्ति विभाग ने इन सभी का राशन रोक दिया था।