बिना चार्ज लिए वेतन लेने के मामले में SDM ने लेखपाल को किया निलंबित, विभागीय कार्रवाई के बाद एक्शन

संवाद सूत्र, कर्नलगंज (गोंडा)। एसडीएम नेहा मिश्रा ने बिना चार्ज लिए वेतन लेने के मामले में लेखपाल मनोज कुमार चौहान पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। एसडीएम ने तहसीलदार को जारी कर स्पष्ट करने के लिए कहा है। लेखपाल को बिना कार्यभार ग्रहण किए व बिना किसी अवकाश के कैसे वेतन दिया जा रहा है। आख्या के आधार पर कार्रवाई की गई है।

बताते चले कि राजस्व कार्यों में शिथिलता बरतने पर 27 सितंबर 2025 को लेखपाल मनोज कुमार चौहान को कार्यालय से संबद्ध किया गया था। इसके साथ ही लेखपाल मनोज कुमार चौहान के प्रतिस्थानी पर लेखपाल शालिनी सोनी को खरथरी क्षेत्र का चार्ज दिया गया। इन्होंने आदेश का उल्लंघन करते हुए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया।