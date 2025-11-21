Language
    बिना चार्ज लिए वेतन लेने के मामले में SDM ने लेखपाल को किया निलंबित, विभागीय कार्रवाई के बाद एक्शन

    By Amit Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 21 Nov 2025 06:17 PM (IST)

    गोंडा में एक लेखपाल को बिना चार्ज लिए वेतन लेने के आरोप में एसडीएम द्वारा निलंबित कर दिया गया है। विभागीय जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई। लेखपाल पर बिना अधिकार के वेतन लेने का आरोप है, जिसके बाद एसडीएम ने निलंबन का आदेश दिया और विभागीय कार्रवाई शुरू की। एसडीएम ने मामले में आगे भी कार्रवाई करने की बात कही है।

    संवाद सूत्र, कर्नलगंज (गोंडा)। एसडीएम नेहा मिश्रा ने बिना चार्ज लिए वेतन लेने के मामले में लेखपाल मनोज कुमार चौहान पर कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। एसडीएम ने तहसीलदार को जारी कर स्पष्ट करने के लिए कहा है। लेखपाल को बिना कार्यभार ग्रहण किए व बिना किसी अवकाश के कैसे वेतन दिया जा रहा है। आख्या के आधार पर कार्रवाई की गई है।

    बताते चले कि राजस्व कार्यों में शिथिलता बरतने पर 27 सितंबर 2025 को लेखपाल मनोज कुमार चौहान को कार्यालय से संबद्ध किया गया था। इसके साथ ही लेखपाल मनोज कुमार चौहान के प्रतिस्थानी पर लेखपाल शालिनी सोनी को खरथरी क्षेत्र का चार्ज दिया गया। इन्होंने आदेश का उल्लंघन करते हुए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

    एसडीएम ने कहा कि लेखपाल द्वारा कार्यालय में योगदान प्रस्तुत नहीं किया। यही नहीं किसी प्रकार का अवकाश भी नहीं लिया और बिना अवकाश के अनुपस्थित रहे। लेखपाल को वेतन किस आधार पर दिया जा रहा है।

    वेतन भुगतान तत्काल रोकते हुए इनके विरुद्ध बिना सूचना के अनुपस्थित रहने एवं शासकीय दायित्वों का निर्वहन न करने के बारे में विभागीय एवं अनुशासनिक कार्यवाही के लिए आख्या तलब की थी। आख्या के आधार पर एसडीएम ने लेखपाल को निलंबित कर दिया है।