गोंडा-बहराइच मार्ग पर बहन के घर से आ रहे भाई की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, एक व्यक्ति घायल 

संवाद सूत्र, आर्यनगर (गोंडा)। पयागपुर बहन के घर से आ रहे बाइक सवार चचेरे भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। मृतक के चाचा बेनीमाधव की तहरीर पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली नगर के दत्तनगर विसेन गांव के रहने वाले शिवकुमार अपने चचेरे भाई जटाशंकर के साथ बहन के घर बहराइच के पयागपुर से वापस लौट रहे थे।

रास्ते में गोंडा-बहराइच मार्ग पर आर्यनगर बाजार में सामने से आ रही बाइक से टकराकर गिर गए। जब तक वह लोग उठने का प्रयास करते तब तक पीछे से आ रहे ट्रक ने शिवकुमार को रौंद दिया। जटाशंकर घायल हो गए। घायल शिवकुमार को उपचार के लिए अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सक ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया।