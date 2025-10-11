Language
    गोंडा-बहराइच मार्ग पर बहन के घर से आ रहे भाई की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, एक व्यक्ति घायल 

    By Amit Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:42 PM (IST)

    गोंडा-बहराइच मार्ग पर एक हृदयविदारक घटना घटी, जिसमें बहन के घर से लौट रहे एक भाई की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। इस हादसे में एक और व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है।

    बहन के घर से आ रहे भाई की मार्ग दुर्घटना में मौत।

    संवाद सूत्र, आर्यनगर (गोंडा)। पयागपुर बहन के घर से आ रहे बाइक सवार चचेरे भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई जबकि एक घायल हो गया। मृतक के चाचा बेनीमाधव की तहरीर पर अज्ञात ट्रक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोतवाली नगर के दत्तनगर विसेन गांव के रहने वाले शिवकुमार अपने चचेरे भाई जटाशंकर के साथ बहन के घर बहराइच के पयागपुर से वापस लौट रहे थे।

    रास्ते में गोंडा-बहराइच मार्ग पर आर्यनगर बाजार में सामने से आ रही बाइक से टकराकर गिर गए। जब तक वह लोग उठने का प्रयास करते तब तक पीछे से आ रहे ट्रक ने शिवकुमार को रौंद दिया। जटाशंकर घायल हो गए। घायल शिवकुमार को उपचार के लिए अस्पताल ले गए। जहां चिकित्सक ने उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया।

    लखनऊ ले जाने के दौरान उनकी रास्ते में ही मौत हो गई। शिवकुमार किसान थे। उनके दो पुत्र कुलदीप व संदीप हैं। पत्नी सुनीता व बच्चों का रो रोकर हाल बेहाल है।

    वहीं, जटाशंकर का प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। प्रभारी निरीक्षक गोविंद कुमार ने बताया कि मृतक के चाचा बेनीमाधव की तहरीर पर बाइक व ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है।