Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या सीमा पर पुलिस बल की तैनाती, पुराने सरयू पुल से वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

संवाद सूत्र, गोंडा। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। अयोध्या सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुराने सरयू पुल से आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। दो अपर पुलिस अधीक्षक, पांच क्षेत्राधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने नवाबगंज-अयोध्या बार्डर पर निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कार्यक्रम की संवेदनशीलता एवं भीड़ व्यवस्थापन को लेकर सुरक्षा तैयारियों, चेकिंग प्वाइंट्स, पुलिस तैनाती व रूट डायवर्जन से संबंधित सभी पहलुओं का गहनता से मूल्यांकन किया।