    Ram Mandir Dhwajarohan: अयोध्या सीमा पर पुलिस बल की तैनाती, पुराने सरयू पुल से वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

    By Ajay Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 06:56 PM (IST)

    अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह के चलते सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद है। सीमा पर पुलिस बल तैनात है और पुराने सरयू पुल से वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। श्रद्धालुओं को वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है। पुलिस का उद्देश्य शहर में शांति बनाए रखना है।

    अयोध्या सीमा पर पुलिस बल की तैनाती।

    संवाद सूत्र, गोंडा। अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। अयोध्या सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है। पुराने सरयू पुल से आवागमन को प्रतिबंधित किया गया है। दो अपर पुलिस अधीक्षक, पांच क्षेत्राधिकारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है।

    पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने नवाबगंज-अयोध्या बार्डर पर निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कार्यक्रम की संवेदनशीलता एवं भीड़ व्यवस्थापन को लेकर सुरक्षा तैयारियों, चेकिंग प्वाइंट्स, पुलिस तैनाती व रूट डायवर्जन से संबंधित सभी पहलुओं का गहनता से मूल्यांकन किया।

    बैरियर, सीसी कैमरा, यातायात मार्गों, प्रवेश-निकास प्वाइंट व सुरक्षा बल की स्थिति का जायजा लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

    क्षेत्र में मोबाइल गश्त, इंटरसेप्शन टीम, चेकिंग पिकेट, ड्रोन निगरानी तथा त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी) को सक्रिय रहने एवं भीड़ नियंत्रण, चिकित्सा सहायता, फायर यूनिट समेत अन्य आपात सेवाओं के साथ समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया। क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह, थानाध्यक्ष अभय सिंह उपस्थित रहे।