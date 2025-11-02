रेलवे स्टेशन पर बिकने वाली खाद्य सामग्रियों की होगी जांच, ज्यादा दाम पर सामान बेचने पर होगी कार्रवाई
रेलवे स्टेशनों पर खाद्य सामग्री की कीमतों को लेकर रेलवे प्रशासन सख्त हो गया है। अब स्टेशनों पर बिकने वाले सभी सामानों की जांच होगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी विक्रेता निर्धारित मूल्य से अधिक पर सामान न बेचे। ज्यादा दाम लेने पर विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और लाइसेंस रद्द करने जैसे कदम शामिल हैं।
संवाद सूत्र, गोंडा। पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरणकर ने लखनऊ डिवीजन के स्टेशनों पर बिकने वाली खाद्य सामग्रियों के गुणवत्ता व निर्धारित मूल्य से अधिक रुपये लेने की जांच का आदेश दिया है। चार नवंबर को बैठक बुलाई गई है, जिसमें गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, तुलसीपुर, बढ़नी, गोरखपुर, बस्ती, खलीलाबाद समेत मंडल के सभी स्टेशन के स्वास्थ्यकर्मियों को बुलाया गया है।
लखनऊ डिवीजन के रेलवे स्टेशनों पर बिकने वाले खान पान सामग्रियों की गुणवत्ता एवं निर्धारित दामों से अधिक रुपये लेने की एक्स समेत दूसरे प्लेटफार्म पर शिकायत की जा रही है। अभी दो दिन पूर्व में केंद्रीय सुरक्षा बल की टीम स्पेशल ट्रेन से बिहार के चुनाव में ड्यूटी के लिए जा रहे थे।
रेलवे विभाग के तरफ से जवानों को भोजन देने की व्यवस्था करने के लिए गोंडा रेलवे को सूचित किया गया था। इसी के आधार पर जवानों को लेकर आ रही स्पेशल ट्रेन बीते गुरुवार की शाम को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर तीन पर पहुंची तो आईआरसीटीसी ने अपने दो अधिकृत खानपान के ठेकेदार से ट्रेन में जवानों को खाना दिया।
जवानों ने भोजन की गुणवत्ता खराब होने के कारण उसे प्लेटफॉर्म पर ही फेंक दिया। इससे पहले भी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों ने झारखंड में चुनाव ड्यूटी के लिए जाते समय बदबू आने पर भोजन ट्रेन के डिब्बों से बाहर फेंक दिया था।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रमेश चंद्र ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारियों व अधिकारियों की चार नवंबर को बैठक बुलाई है, जिसमें जांच को लेकर रणनीति बनाई जाएगी।
