    गोंडा में सख्ती के बाद भी नहीं थमा घटिया निर्माण, बनते ही उखड़ रहीं सड़कें

    By Pawan Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:14 PM (IST)

    गोंडा में सख्ती के बावजूद घटिया निर्माण कार्य जारी है। सड़कों के बनते ही उखड़ने की शिकायतें आ रही हैं, जिससे निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। स ...और पढ़ें

    जिले में सड़क बनने के बाद ही उखड़ने लगी।

    संवाद सूत्र, गोंडा। मुख्यमंत्री की सख्ती के बावजूद ठेकेदारों व अभियंताओं की गठजोड़ से घटिया सड़क निर्माण का खेल नहीं रुक रहा है। रुपईडीह के कमड़ांवा से लहदोवा तक सड़क बनते ही उखड़ गई। बताया जा रहा है कि यह सड़क माह भर पहले बनी थी, जिसमें ठेकेदार ने मनमानी कर तारकाेल की मात्रा कम कर दी। इसके चलते यह बनते ही उखड़ गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कमड़ावा निवासी भाजपा नेता राजेश तिवारी ने बताया कि एक माह पहले लोक निर्माण विभाग के खंड दो ने करीब 20 लाख से इस सड़क की मरम्मत कराई थी, जिसकी छर्रियां व गिट्टियां अब उखड़ आई हैं। निर्माण के समय लोक निर्माण विभाग का कोई अभियंता देखने तक नहीं गया, जिसके चलते ठेकेदार ने तारकोल काफी कम डाला।

    अब हालत यह है कि ग्रामीण इन तारकोल के अभाव में उखड़ चुकी छर्रियोंं को इकट्ठा करते दिखे। अवर अभियंता उपेंद्र सिंह ने बताया कि सड़क की मरम्मत हुई है,लेकिन इसका भुगतान नहीं हुआ है। यदि कोई गड़बड़ी है तो उसे ठीक कराएंगे।

    साल भर में उखड़ गई भुड़कडी-दरगाही प्रधानमंत्री सड़क

    प्रधानमंत्री आर्यनगर-महाराजगंज मार्ग पर गोपाल बाग से भुड़कडी, भुलईडीह, कमड़ावा, बड़रिया होते हुए दरगाही तक साल भर पहले बनी प्रधानमंत्री सड़क भी उजड़ गई है। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनवाई गई इस सड़क में ठेकेदार ने मनमानी कर दी, जिससे यह भी साल भर में टूट गई।

    इसके अलावा अन्य कई सड़कें है,जो घटिया निर्माण के चलते जल्द टूट गईं। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधिशासी अभियंता जेबी सिंह ने बताया कि सड़क की मरम्मत कराने का निर्देश दिया गया है।