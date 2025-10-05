यूपी के 3 लाख किसानों के खाते में नहीं आएगी सम्मान निधि की 21वीं किस्त, सामने आई ये बड़ी वजह
गोंडा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे तीन लाख से अधिक किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। कृषि विभाग जल्द ही फार्मर रजिस्ट्री कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगा।
जागरण संवाददाता, गोंडा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के बावजूद फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले तीन लाख किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती है। जिले में 5.81 लाख किसान योजना का लाभ ले रहे है, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री अभी तक सिर्फ 2.80 लाख किसानों ने ही कराई है। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त से वंचित होना पड़ सकता है।
- 5.81 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य
- 2.80 लाख किसानों ने कराई फार्मर रजिस्ट्री
- 2000 जनसेवा केंद्रों पर फार्मर रजिस्ट्री बनने का है दावा
फार्मर आईडी न होने से क्या है नुकसान
पीएम किसान सम्मान निधि योजना
आपको इस योजना के तहत मिलने वाली किस्त प्राप्त नहीं होगी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
फसल खराब होने पर आपको मुआवजा नहीं मिलेगा।
न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)
आपकी फसलों की आसान बिक्री नहीं हो पाएगी।
कृषि अनुदान और सहायता
आपको सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड।
मिट्टी और फसल परामर्श सेवाएं
आपको इन सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
भविष्य की जन कल्याणकारी योजनाएं
आपको भविष्य में लागू होने वाली योजनाओं और सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा।
ये होंगे फायदे
अभी किसान को किसी ऋण लेने के लिए बार-बार राजस्व रिकार्ड देना पड़ता है। किसान रजिस्ट्री होने से उनके नंबर को संबंधित एप पर डालकर उसका पूरा विवरण देखा जा सकेगा, इससे किसान कल्याण की योजनाएं बनाने और उसने क्रियान्वयन में आसानी होगी।
लाभार्थियों के सत्यापन, कृषि उत्पाद के विपणन और अन्य वित्तीय मामलों में भी सहूलियत होगी। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान, फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा के दौरान किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए किसानों के चिन्हित करने में आसानी होगी।
जिले में 3.01 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो गई है। किसान जनसेवा केंद्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री करा लें। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो अवगत कराएं। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराने के जल्द विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- प्रेम कुमार ठाकुर, उप निदेशक कृषि गोंडा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।