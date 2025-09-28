Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    3 लाख किसानों की इस वजह से नहीं आएगी PM किसान निधि की अगली किस्त, आप भी तुरंत करा लें ये काम

    By Varun Yadav Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 02:36 PM (IST)

    गोंडा जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले 3.01 लाख किसानों ने फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है जिससे उन्हें अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है। केवल 2.80 लाख किसानों ने ही रजिस्ट्री कराई है। रजिस्ट्री से किसानों को ऋण लेने फसल बीमा और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। कृषि विभाग जल्द ही विशेष अभियान चलाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image
    3.01 लाख किसानों ने नहीं कराई फार्मर रजिस्ट्री, बढ़ सकती है मुश्किल।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के बावजूद फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले तीन लाख किसानों की मुश्किलें बढ़ सकती है। जिले में 5.81 लाख किसान योजना का लाभ ले रहे है, लेकिन फार्मर रजिस्ट्री अभी

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तक सिर्फ 2.80 लाख किसानों ने ही कराई है। फार्मर रजिस्ट्री न कराने वाले किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की अग्रिम किस्त से वंचित होना पड़ सकता है।

    • 5.81 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का लक्ष्य
    • 2.80 लाख किसानों ने कराई फार्मर रजिस्ट्री
    • 2000 जनसेवा केंद्रों पर फार्मर रजिस्ट्री बनने का है दावा

    फार्मर आईडी न होने से क्या है नुकसान-

    पीएम किसान सम्मान निधि योजना

    आपको इस योजना के तहत मिलने वाली किस्त प्राप्त नहीं होगी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : फसल खराब होने पर आपको मुआवजा नहीं मिलेगा।

    न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी)

    आपकी फसलों की आसान बिक्री नहीं हो पाएगी। कृषि अनुदान और सहायता : आपको सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड।

    मिट्टी और फसल परामर्श सेवाएं

    आपको इन सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा। भविष्य की जन कल्याणकारी योजनाएं : आपको भविष्य में लागू होने वाली योजनाओं और सेवाओं का लाभ नहीं मिलेगा।

    ये होंगे फायदे

    अभी किसान को किसी ऋण लेने के लिए बार-बार राजस्व रिकार्ड देना पड़ता है। किसान रजिस्ट्री होने से उनके नंबर को संबंधित एप पर डालकर उसका पूरा विवरण देखा जा सकेगा, इससे किसान कल्याण की योजनाएं बनाने और उसने क्रियान्वयन में आसानी होगी।

    लाभार्थियों के सत्यापन, कृषि उत्पाद के विपणन और अन्य वित्तीय मामलों में भी सहूलियत होगी। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि का भुगतान, फसली ऋण के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, आपदा के दौरान किसानों को क्षतिपूर्ति देने के लिए किसानों के चिन्हित करने में आसानी होगी।

    जिले में 3.01 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हो गई है। किसान जनसेवा केंद्र पर जाकर फार्मर रजिस्ट्री करा लें। यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो अवगत कराएं। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री कराने के जल्द विशेष अभियान चलाया जाएगा।

    - प्रेम कुमार ठाकुर, उप निदेशक कृषि गोंडा