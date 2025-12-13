गोंडा में 135 गांवों की सड़कों का होगा जीर्णोद्धार, शहर से सीधे तौर पर हो जाएगी कनेक्टिविटी
जागरण संवाददाता, गोंडा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-4 के तहत 135 से ज्यादा बस्तियों को सड़क नसीब होने जा रही है। छह माह पहले भेजे प्रस्ताव को शासन से स्वीकृति मिलने के बाद ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने तैयारी तेज कर दी है।
पीएमजेएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-चतुर्थ से केंद्र सरकार ने 135 बसावटों को जोड़ने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है। छह माह पूर्व ग्रामीण अभियंत्रण विभाग ने जिले के 16 ब्लाकों के 1214 ग्रामपंचायतों के विभिन्न मजरों का सर्वे कराया था।
इनमें 1048 गांव ऐसे मिले थे,जिनका रास्ता कच्चा था या फिर काफी जर्जर था। यहां नई सड़क बनाने का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था।
अब इनमें से 135 बसावटों के लिए सड़क निर्माण की स्वीकृति केंद्र सरकार से मिल गई है। यहां सड़क निर्माण से इन गांवाें के ग्रामीणों का रास्ता आसान हो जाएगा, साथ ही उनके आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
- बभनजोत-25
- बेलसर-10
- छपिया -7
- कर्नलगंज- 3
- हलधरमऊ -1
- इटियाथोक- 9
- झंझरी- 9
- कटरा बाजार- 9
- मनकापुर-7
- मुजेहना- 5
- नवाबगंज- 8
- पंडरीकृपाल-10
- परसपुर-11
- रुपईडीहा-11
- तरबगंज-6
- वजीरगंज- 4
छह माह पहले भेजे गए प्रस्ताव में 135 बसावटों को सड़क से जोड़ने की स्वीकृति प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चतुर्थ के तहत मिल गई है। इन गांवों का सर्वे कराकर वहां सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क बन जाने के बाद यहां के लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा।
-जेबी सिंह, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग
