    गोंडा में प्राचीन सिक्कों से भरा कलश लूटने के मामले में PAC जवान समेत छह गिरफ्तार, जेसीबी चालक फरार

    By Raman Kumar Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 20 Dec 2025 07:48 PM (IST)

    गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र के ठकुरापुर गांव में स्थित बाबा कुटी मंदिर में खुदाई के दौरान चांदी के सिक्के लूटने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।

    सिक्कों से भरा कलश लूटने के मामले में PAC जवान समेत छह गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। देहात कोतवाली के ठकुरापुर गांव स्थित बाबा कुटी मंदिर पर नींव खोदाई के दौरान निकले चांदी के सिक्कों से भरा कलश एसटीएफ अधिकारी बनकर लूटने वाले गिरोह का राजफाश किया है। पुलिस ने लखनऊ की 35वीं पीएसी वाहिनी में तैनात आलोक शुक्ल उर्फ सुधीर समेत छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।

    एसपी विनीत जायसवाल ने बताया कि आरोपितों के पास से 431 सफेद धातु के प्राचीन सिक्के बरामद किए गए हैं। जेसीबी चालक व पीआरडी जवान अभी फरार हैं।

    एसपी के मुताबिक कोतवाली देहात में उपेन्द्र सिंह उर्फ उपेन्द्र बाबा निवासी ग्राम परमेश्वरपुर थाना दावथ जिला रोहतास बिहार जो वर्तमान में बाबाकुटी ठकुरापुर में महंत धर्मदास व संजयदास के साथ रहते हैं।

    उन्होंने 18 दिसंबर 2025 को सूचना दी कि 17 दिसंबर को बाबा कुटी ठकुरापुर में नए मंदिर निर्माण के लिए जेसीबी से खोदाई का कार्य करवाया जा रहा था। इसी दौरान खोदाई में मिट्टी से लिपटा हुआ कलश मिला, जिसमें 509 चांदी के सिक्के थे।

    गुरुवार को दोपहर में करीब दो बजे कलश सहित कुटी की इनोवा गाड़ी से उपेन्द्र सिंह बालपुर बाजार जा रहे थे। रास्ते में परसपुर मोड़ पर एक मारुति कार सवार चार से पांच लोग आए। गाड़ी रुकवाकर बोले कि वे लोग एसटीएफ से हैं और उनकी गाड़ी को अपने साथ बालपुर जाट इंडियन आयल पेट्रोल पंप के पास ले गए।

    जांच के नाम पर धमकाते हुए सिक्कों से भरा कलश अपने गाड़ी में रखकर चले गए, जिसपर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 20 दिसंबर को कोतवाली देहात पुलिस टीम ने छह आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से एक कार यूपी 43बीएल 5218, दो पुलिस आईडी कार्ड, एक कलश व 431 चांदी सिक्के बरामद किए गए।

    मन में आ गया था लालच

    एसपी के मुताबिक आरोपितों ने पूछताछ में बताया कि वह सभी दोस्त हैं। हरिओम दुबे जेसीबी चला रहे थे। उन्होंने सफेद धातु के सिक्के खोदाई में निकलने की बात बताई थी। यह सुन उन लोगों के मन में लालच आ गया। सभी ने मिलकर सिक्कों को हड़पने की योजना बनाई।

    साधु की गाड़ी रुकवाकर स्वयं को एसटीएफ का अधिकारी बताते हुए फर्जी एवं कूटरचित पहचान पत्र दिखाए। उन्हें डराते-धमकाते हुए इंडियन आयल पेट्रोल पंप के पास ले गए।

    महंत व अन्य लोगों को जान से मारने की धमकी देते हुए और पुलिस कार्यवाही के नाम पर धमकाते हुए उनकी कार की डिग्गी में रखे सफेद धातु के सिक्कों से भरे कलश को जबरन अपने कब्जे में ले लिया और फरार हो गए।

    एसपी ने बताया कि कोतवाली नगर के बुधईपुरवा निवासी त्रिलोकी पांडेय, आलोक शुक्ला उर्फ सुधीर, हरिओम दुबे निवासी केशवजोत मौजा बालपुर जाट कोतवाली देहात, प्रिंस मिश्रा निवासी चांदपुर टेपरा डेहरास मार्ग कोतवाली देहात, राहुल यादव उर्फ बब्लू निवासी शांतिपुरम कॉलोनी झंझरी ब्लाक कोतवाली नगर, मनोज मिश्र निवासी करनीपुर हारीपुर कोतवाली नगर को गिरफ्तार किया गया है।