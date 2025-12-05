गोंडा और बलरामपुर के 2002 गांवों में बिछेगी ऑप्टिकल फाइबर केबल, दूर होगी सर्वर डाउन रहने की दिक्कत

संवाद सूत्र, गोंडा। गोंडा व बलरामपुर जिले के 2002 गांवों में तीव्र गति की इंटरनेट की सेवा देने के लिए बीएसएनएल गांव-गांव ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रहा है। करीब 200 करोड़ रुपये की इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जिम्मा उसने रेलवे विकास निगम को दिया है, जो 31 मई 2026 तक कार्य को पूरा करने में जुट गया है।

ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछने के बाद ब्लाक, स्कूल अस्पताल व थाने को फाइबर कनेक्शन देकर उन्हें तेज रफ्तार के इंटरनेट सेवाएं दी जाएगी। यही नहीं करीब 300 रुपये प्रति माह में ग्रामीण उपभोक्ता भी कनेक्शन लेकर तीव्र गति वाले इंटरनेट का लाभ ले सकेंगे। इसकी शुरूआत पहले मुजेहना व रेहरा ब्लाक से हुई है, जिसके बाद अन्य जगह भी कार्य शुरू होगा।



ऑनलाइन आवेदन फार्म से लेकर बैकिंग समेत अन्य सेवाएं डिजिटल होने के बाद उनका पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। कारण, गांवों में इंटरनेट की खराब हालत के चलते हमेशा सर्वर डाउन रहता है, जिससे लोगों को बार-बार मुख्यालय दौड़ना पड़ रहा है। यही नहीं आए दिन सर्वर डाउन रहने से बच्चे,महिलाएं व बुजुर्गों को भी परेशानी हो रही है। कोई परीक्षा फार्म नही भर पा रहा है तो कोई पेंशन के लिए दौड़ रहा है। इन्हें स्कूल में नामांकन परीक्षा व फार्म भरने से लेकर अन्य जरूरी कार्य भी निजी साइबर कैफे से कराना पड़ रहा है। सरकारी कार्यालयों में आनलाइन कामकाज निपटाने के लिए कार्मिकों को एनआइसी या फिर साइबर कैफे का सहारा लेना पड़ता है, जिसमें अधिक धन व श्रम अधिक व्यय होता है। साथ ही गोपनीयता भंग होने का भी डर रहता है। इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों की इंटरनेट सेवाएं दुरुस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है।

गोंडा के मुजेहना व बलरामपुर के रेहरा में शुरू हुआ कार्य

बीएसएनएल व रेलवे विकास निगम मिलकर गोंडा जिले के मुजेहना ब्लाक के तेंदुआ रामचरन व बलरामपुर के रेहरा बाजार समेत विभिन्न स्थानों पर ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहा है। साथ ही गोंडा के 16 ब्लाकों के 1214 व बलरामपुर के नौ ब्लाकों के 788 गांवों तक केबल बिछाई जानी है, जिसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी। इसका लाभ पहले पंचायत भवन, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, आरोग्य मंदिरों, ब्लाकों, अस्पतालों व थानों को दिया जाएगा, जिसके बाद ग्रामीण कनेक्शन लेकर फायदा ले सकेंगे।