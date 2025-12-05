विवाद में बीचबचाव कराने पर युवक की हत्या, कुएं में फेंका शव

पुलिस ने पिता व उनके तीन पुत्रों पर किया मुकदमा, एक गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गोंडा। मौर्यनगर चौराहे पर फल का ठेला लगाने वाले दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में बीचबचाव कराना एक व्यक्ति को महंगा पड़ गया। बीचबचाव तो दूर एक पक्ष उनसे ही भिड़ गया। मामला इतना बढ़ा कि पहले बाप-बेटों ने धमकी दी, उसके बाद हत्या कर शव कुएं में फेंक दिया।

पुलिस ने चार आरोपितों पर मुकदमा कर एक को गिरफ्तार किया है। गुरुवार को सरयू बालिका विद्यालय के पास कुएं में लाश मिली। मृतक की पहचान बमपुलुस निवासी अकबर अली उर्फ चौधरी के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी नगमा ने दी गई तहरीर में कहा कि बुधवार की रात करीब आठ बजे सकरौरा पश्चिमी निवासी मुन्ना, इंतिजार, इम्तियाज व हारून समेत कई अन्य लोग उसके घर आए। धमकी देते हुए कहा कि उसके पति चौधरी को ढूंढ कर मार डालूंगा। इन लोगों ने ही उसके पति को मार डाला और कुएं में फेंक दिया।

मृतक के बड़े भाई असगर अली ने बताया कि मौर्यनगर चौराहे पर हारून व जकील फल का ठेला लगाते हैं। बुधवार की शाम को दोनों में विवाद हो रहा था। बीच बचाव कराने उनका भाई गया तो उसे गाली देते हुए बांस की फंटी से उसे मारने लगे। उसने भी मारा। भाई के खिलाफ पुलिस से शिकायत भी कर आए। इसके बाद से वह घर नहीं पहुंचे।

रात 11 बजे तक खोजबीन के बाद कही पता नहीं चला और मोबाइल भी बंद था। गुरुवार की सुबह कुएं की तरफ गए तो वहां गोभी व पालक टूटी थी। तीन-चार डंडा पड़ा था। जूता पड़ा था और शव कुएं में उतरा रहा था।