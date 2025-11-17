MNREGA: जॉबकार्ड धारकों के लिए आ गया नया आदेश, इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा रोजगार
मनरेगा योजना में पारदर्शिता लाने के लिए गोंडा के बेलसर में जाबकार्ड धारकों का ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। 48 ग्राम पंचायतों में श्रमिकों को यह प्रक्रिया समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसा न करने पर उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य श्रमिकों की सही पहचान सुनिश्चित करना और फर्जी भुगतान रोकना है। अभी तक केवल 800 श्रमिकों की ई-केवाईसी हुई है।
संवाद सूत्र, बेलसर (गोंडा)। मनरेगा के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए अब श्रमिकों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विकासखंड बेलसर की सभी 48 ग्राम पंचायतों में जाबकार्ड धारक श्रमिकों को समय से ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी न करने वाले श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा।
अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा अकील अहमद ने बताया कि ब्लाक में 7148 एक्टिव जाबकार्डधारक हैं, जिनके माध्यम से चक मार्ग, इंटरलाकिंग , सड़क निर्माण, नाली-नाला निर्माण, तालाबों के जीर्णोद्धार सहित कई विकास कार्य कराए जाते हैं। जाबकार्ड धारकों की ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है।
उन्होंने बताया कि अब तक 800 श्रमिकों की ही ई-केवाईसी कराया जा सकी है। खंड विकास अधिकारी देव नायक सिंह ने बताया कि ई-केवाईसी का उद्देश्य श्रमिकों की वास्तविक पहचान सुनिश्चित करना और किसी भी स्तर पर फर्जी प्रविष्टि या भुगतान गड़बड़ी पर रोक लगाना है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।