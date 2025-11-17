MNREGA: जॉबकार्ड धारकों के लिए आ गया नया आदेश, इन श्रमिकों को नहीं मिलेगा रोजगार

संवाद सूत्र, बेलसर (गोंडा)। मनरेगा के संचालन में पारदर्शिता लाने के लिए अब श्रमिकों का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। विकासखंड बेलसर की सभी 48 ग्राम पंचायतों में जाबकार्ड धारक श्रमिकों को समय से ई-केवाईसी पूर्ण कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। निर्धारित समय में प्रक्रिया पूरी न करने वाले श्रमिकों को रोजगार नहीं मिलेगा।



अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा अकील अहमद ने बताया कि ब्लाक में 7148 एक्टिव जाबकार्डधारक हैं, जिनके माध्यम से चक मार्ग, इंटरलाकिंग , सड़क निर्माण, नाली-नाला निर्माण, तालाबों के जीर्णोद्धार सहित कई विकास कार्य कराए जाते हैं। जाबकार्ड धारकों की ई-केवाईसी अनिवार्य की गई है।