    यूपी के सभी थाने को भेजी गई चप्पल और पायल की तस्वीर, लापता महिलाओं का मांगा विवरण

    By Ajay Pandey Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के सभी थानों को चप्पल और पायल की तस्वीर भेजकर लापता महिलाओं का विवरण मांगा गया है। गोंडा जिले से लापता महिलाओं की तलाश में पुलिस मुख्यालय ...और पढ़ें

    सभी थाने को चप्पल और पायल की तस्वीर भेजकर मांगा गया महिला का विवरण।

    संवाद सूत्र, मेहनौन (गोंडा)। धानेपुर थाना के ग्राम पंचायत रेतवागाड़ा के बाबागंज बाजार से याकूबगंज जाने वाले मार्ग पर दमरिया के पास झाड़ियों में मिले युवती के अधजली शव की शिनाख्त के लिए पुलिस खाक छान रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर गायब हुई महिलाओं का विवरण मांगा गया है।

    शव के पास मिले चप्पल और पायल की तस्वीर प्रदेश के सभी थानों में भेजी गई है, जिससे महिला की पहचान सुनिश्चित की जा सके। पुलिस टीमें जिले से गोरखपुर के सीमावर्ती इलाकों के गांव में भी पूछताछ कर रही हैं।

    मृतका के पास मिली चप्पल जनपद बाराबंकी में बनी थी, जिसकी आपूर्ति जिले के साथ बहराइच, श्रावस्ती व बलरामपुर में की जाती हैं। पुलिस चप्पल विक्रेताओं से पूछताछ कर रही हैं।

    30 नवंबर को महिला का शव मिला था। 15 दिन बीत जाने के बाद पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई हैं और न घटना के बारे कोई सुराग हाथ लगा है। अधजली महिला का एक पैर व एक हाथ शव के कुछ दूरी पर झाड़ियों में मिला था। शव को केमिकल या किसी संदिग्ध पदार्थ से जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई।

    मौके पर अधजले शव के पास एक जोड़ी चप्पल, बाल में लगाने वाला बैकपिन व पायल बरामद किया गया था। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि बाराबंकी में चप्पल बनकर गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती व बलरामपुर में थोक विक्रेताओं तक पहुंचती है।

    प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि 300 से अधिक सीसी कैमरे की फुटेज को पेन ड्राइव में लोड कर थाने पर तीन से चार एलसीडी टीवी के मध्यम से चक्रवार पुलिस कर्मी लगाकर आने जाने वाले लोगों के बारे देखकर जानकारी कर रहे है। सर्विलांस टीम मोबाइल टावर की छानबीन कर रही है, जो घटनास्थल के टच में थे।