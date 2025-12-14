यूपी के सभी थाने को भेजी गई चप्पल और पायल की तस्वीर, लापता महिलाओं का मांगा विवरण

संवाद सूत्र, मेहनौन (गोंडा)। धानेपुर थाना के ग्राम पंचायत रेतवागाड़ा के बाबागंज बाजार से याकूबगंज जाने वाले मार्ग पर दमरिया के पास झाड़ियों में मिले युवती के अधजली शव की शिनाख्त के लिए पुलिस खाक छान रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर गायब हुई महिलाओं का विवरण मांगा गया है।

शव के पास मिले चप्पल और पायल की तस्वीर प्रदेश के सभी थानों में भेजी गई है, जिससे महिला की पहचान सुनिश्चित की जा सके। पुलिस टीमें जिले से गोरखपुर के सीमावर्ती इलाकों के गांव में भी पूछताछ कर रही हैं।

मृतका के पास मिली चप्पल जनपद बाराबंकी में बनी थी, जिसकी आपूर्ति जिले के साथ बहराइच, श्रावस्ती व बलरामपुर में की जाती हैं। पुलिस चप्पल विक्रेताओं से पूछताछ कर रही हैं। 30 नवंबर को महिला का शव मिला था। 15 दिन बीत जाने के बाद पुलिस शिनाख्त नहीं कर पाई हैं और न घटना के बारे कोई सुराग हाथ लगा है। अधजली महिला का एक पैर व एक हाथ शव के कुछ दूरी पर झाड़ियों में मिला था। शव को केमिकल या किसी संदिग्ध पदार्थ से जलाकर पहचान मिटाने की कोशिश की गई।

मौके पर अधजले शव के पास एक जोड़ी चप्पल, बाल में लगाने वाला बैकपिन व पायल बरामद किया गया था। पुलिस की पड़ताल में पता चला है कि बाराबंकी में चप्पल बनकर गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती व बलरामपुर में थोक विक्रेताओं तक पहुंचती है।