    'पव्वा पीकर पांच घंटे पावर में रहते हो, सुधर जाओ', योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने मंच से क‍िसे दी नसीहत

    By Amit Pandey Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:35 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री संजय निषाद ने गोंडा में एक सार्वजनिक मंच से अप्रत्याशित रूप से नसीहत दी। उन्होंने मंच से बोलते हुए कहा कि 'पव्वा पीकर पां

    संवाद सूत्र, शिवदयालगंज (गोंडा)। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश सरकार में मत्स्य मंत्री डॉ. संजय निषाद अपने बयानों से एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि समाज में आज भी लालच और बिकाऊ राजनीति हावी है, जिसे समाप्त किए बिना आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं किया जा सकता।

    कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा, ‘पव्वा पीकर पांच घंटे पावर में रहते हो, सुधर जाओ। घर जाकर पत्नी और बच्चों को पीटते हो। ऐसी सोच समाज को आगे नहीं बढ़ा सकती।’

    डॉ. निषाद नवाबगंज में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कांशीराम के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा कि जो व्यक्ति उनकी बात को समझ गया, वह संपन्न हो गया। समझाने वाला व्यक्ति धरती पर कभी-कभी ही आता है। आज भी कई इलाकों में पव्वा पिलाकर, पायल और छोटे-छोटे लालच देकर वोट लेने की राजनीति की जा रही है, जिसे पूरी तरह खत्म करने की जरूरत है।

    जो लोग लालच में आकर अपने वोट का सौदा करते हैं, वही बाद में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर पछताते हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि 70 साल तक सरकारें बनाने के बाद भी अगर समाज की स्थिति नहीं बदली, तो उसे नासमझी ही कहा जाएगा। नासमझ लोगों को सत्ता में बनाए रखना भी अज्ञानता है।

    उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों की स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि लंबे समय तक इन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा गया, लेकिन अब समय बदलने लगा है। इस बीच, मंत्री का एक वीडियो भी इंटरनेट मीडिया पर प्रचलित हो रहा है, जिसमें वह बिना हेलमेट बुलेट बाइक चलाते नजर आ रहे हैं। इसे लेकर भी राजनीतिक हलकों में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं। 