गोंडा में विवाहिता की हत्या कर सड़क पर फेंका शव, पति समेत चार पर मुकदमा; दहेज का आरोप
उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में एक विवाहिता की हत्या कर दी गई और उसके शव को सड़क पर फेंक दिया गया। पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। परिजनों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।
जागरण संवाददाता, गोंडा। दहेज के लिए विवाहिता की हत्या कर ससुरालीजनों ने शव गांव के बाहर सड़क पर फेंक दिया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा किया है।
तुलसीपुर माझा के पूरे अर्जुन निवासी वीर प्रताप उर्फ चुर्की यादव ने बताया कि उन्होंने दो वर्ष पूर्व बहन सुषमा की शादी गांव के ही मुकेश के साथ की थी। शादी के बाद से ही पति मुकेश, ननद रेनू व सास कम दहेज के लिए उसे ताना मारते थे।
ससुरालीजन दहेज में एक बाइक व भैंस की मांग कर रहे थे, जिसे अप्रैल में पूरा करने का आश्वासन उसने दिया था। भाई के मुताबिक 28 अक्टूबर की रात में उसकी बहन सुषमा की हत्या करके शव सड़क पर फेंक दिया गया। सड़क से निकल रहे गांव के ही ई-रिक्शा चालक बब्बन उर्फ लेखपाल ने मृतका के पिता राम टहल यादव को मोबाइल पर फोन करके उसके बेटी का शव पड़ा होने की जानकारी दी।
पुलिस पति, ननद व सास को थाने पर ले आई है। थानाध्यक्ष अभय सिंह ने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भाई की तहरीर पर पति, सास, ननद सहित चार लोगों के विरुद्ध मुकदमा किया गया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।