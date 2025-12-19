आधार कार्ड बनवाने के लिए लोग हो रहे परेशान, टोकन मिलने के बाद दस दिनों का करें इंतजार

Language
    By Pawan Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 06:49 PM (IST)

    आधार कार्ड बनवाने के लिए लोग हो रहे परेशान।

    संवाद सूत्र, गोंडा। अंबेडकर चौराहे पर आधार सेवा केंद्र बंद होने के बाद आधार कार्ड बनवा पाना आसान नहीं रह गया है जबकि मंडल मुख्यालय स्थित इस केंद्र पर जिले ही नहीं नेपाल बार्डर गैंसड़ी व पचपेड़वा तक के लोग आधार कार्ड बनवा आ रहे थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोडवेज बस अड्डा स्थित डाकघर में टोकन देते ही अगले दस दिन बाद आने की सलाह दी जा रही है। यही हाल अन्य डाकघरों का है, जहां कई दिनों की बुकिंग चल रही है।

    मंडल मुख्यालय पर अंबेडकर चौराहा स्थित आधार सेवा केंद्र पर गोंडा के अलावा बलरामुपर के नेपाल सीमा स्थित गैसड़ी, पचपेड़वा व हरैया सतघरवा समेत विभिन्न स्थानों से प्रतिदिन 600 से 700 लोग आधार संबंधी समस्याओं को लेकर पहुंचते थे।

    इनमें करीब 500 की ही समस्या का समाधान हो पाता था , लेकिन यह सेंटर बीएसएनएल कार्यालय परिसर में स्थानांतरित होने के कारण 20 दिन से बंद चल रहा है। ऐसे में आधार कार्ड बनवाने या उनमें त्रुटियों को ठीक कराने के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। 700 आवेदकों की भीड़ से डाकघरों की आधार सेवाएं भी लड़खड़ा गई है।

    आज लो टोकन फिर 28 दिसंबर को आना

    रोडवेज बस अड्डा स्थित डाकघर में सुबह दस बजे से एक घंटे ही टोकना बंटता है , जो 27 दिसंबर तक बंट चुका है। मोतीगंज की आंचल सिंह ने बताया कि शुक्रवार को जिन लोगों ने टोकन लिया,उन्हें 28 दिसंबर को आने को कहा गया। यहां एक ही काउंटर चलता है, जिस 40 लोगों की आधार कार्ड बन पाता है जबकि 150 से अधिक जरूरतमंद पहुंचते हैं, जिन्हें वापस लौटना पड़ता है।

    सुबह से लगाई कतार, फिर भी नहीं बना आधार

    प्रधान डाकघर में अपनी बारी का इंतजार कर रहे संतोष ने बताया कि आधारकार्ड में अंगूठे का निशान बदलवाना है। सुबह आ गए हैं, लेकिन अब तक नंबर नहीं आया। गनवरिया की अर्शिया व धुसवा की नहा भी अपनी बारी का इंतजार करतीं दिखी। यहां भी लोग आधार कार्ड बनवाने के लिए परेशान दिखे।

    इन डाकघरों में बन रहा आधार कार्ड

    प्रधान डाकघर, बस स्टेशन, सिविल लाइन, नगर डाकघर, बड़गांव, इटियाथोक, कर्नलगंज, कौड़िया, कटरा, बालपुर, मसकनवा, परसपुर, तरबगंज, उमरीबेगमगंज, श्रीनगर(बाबागंज), बेलसर, आईटीआई मनकापुर।

    आज चलेगा विशेष अभियान

    सहायक डाक अधीक्षक श्रवण कुमार ने बताया कि आधार सेवा केंद्र बंद हो जाने से डाकघरों पर दबाव बढ़ा है, इसलिए कल शनिवार को विशेष अभियान चलाकर डाक घरों पर आधार संबंधी सेवाएं दी जाएंगी।

    उधर आधार सेवा केंद्र के संचालक वीके शुक्ल ने बताया कि बीएसएनएल कार्यालय परिसर में आधार सेवाएं सोमवार से चालू हो जाने की उम्मीद है।