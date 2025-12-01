क्षेत्र पंचायत सदस्य के भतीजे का अपहरण, 50 लाख मांगी फिरौती

जागरण संवाददाता, गोंडा। लखनऊ के इंदिरानगर-सी ब्लाक से क्षेत्र पंचायत सदस्य के भतीजे लवलेश कुमार पांडेय का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। मोबाइल पर मैसेज भेजकर 50 लाख रुपये फिरौती मांगी गई है। स्वजन की तहरीर पर गाजीपुर पुलिस ने गुमशुदगी की कार्रवाई की है। उधर, परिवारीजन लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं।

कटराबाजार के मैजापुर गांव के रहने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य कृष्ण चंद्र पांडेय ने बताया कि उनका भतीजा लवलेश कुमार पांडेय लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। वह इंदिरा नगर सी ब्लाक लखनऊ में अपने भाई हरिओम पांडेय के साथ रहता है। शनिवार की दोपहर दो बजे सब्जी लेने के लिए घर से निकला था। इसके काफी देर बाद भी नहीं लौटा। उसका मोबाइल स्विच आफ हो गया।

साढ़े पांच बजे के करीब दूसरे भाई अखिलेश पांडेय के नंबर पर मैसेज आया कि अगर इस बंदे की सलामती चाहते हो तो 50 लाख रुपये दीजिए, लोकेशन जल्द ही बताएंगे। इसके बाद मोबाइल स्विच आफ हो गया। भाई अखिलेश पांडेय ने गाजीपुर थाने में तहरीर दी।