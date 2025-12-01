Language
    क्षेत्र पंचायत सदस्य के भतीजे का अपहरण, 50 लाख मांगी फिरौती

    By Amit Pandey Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:21 PM (IST)

    लखनऊ में क्षेत्र पंचायत सदस्य के भतीजे लवलेश कुमार पांडेय का अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपये की फिरौती मांगी है। परिजनों ने गाजीपुर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और समाजवादी पार्टी के नेता मसूद आलम खान ने जल्द बरामदगी की मांग की है।

    जागरण संवाददाता, गोंडा। लखनऊ के इंदिरानगर-सी ब्लाक से क्षेत्र पंचायत सदस्य के भतीजे लवलेश कुमार पांडेय का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। मोबाइल पर मैसेज भेजकर 50 लाख रुपये फिरौती मांगी गई है। स्वजन की तहरीर पर गाजीपुर पुलिस ने गुमशुदगी की कार्रवाई की है। उधर, परिवारीजन लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं।

    कटराबाजार के मैजापुर गांव के रहने वाले क्षेत्र पंचायत सदस्य कृष्ण चंद्र पांडेय ने बताया कि उनका भतीजा लवलेश कुमार पांडेय लखनऊ में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है।

    वह इंदिरा नगर सी ब्लाक लखनऊ में अपने भाई हरिओम पांडेय के साथ रहता है। शनिवार की दोपहर दो बजे सब्जी लेने के लिए घर से निकला था। इसके काफी देर बाद भी नहीं लौटा। उसका मोबाइल स्विच आफ हो गया।

    साढ़े पांच बजे के करीब दूसरे भाई अखिलेश पांडेय के नंबर पर मैसेज आया कि अगर इस बंदे की सलामती चाहते हो तो 50 लाख रुपये दीजिए, लोकेशन जल्द ही बताएंगे। इसके बाद मोबाइल स्विच आफ हो गया। भाई अखिलेश पांडेय ने गाजीपुर थाने में तहरीर दी।

    स्वजन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने तहरीर बदलवा दी। गुमशुदगी की कार्रवाई की है। स्वजन अपने रिश्तेदारों के साथ लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। उधर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव मसूद आलम खान ने बेटे की बरामदगी कराने की मांग की है।